“We hebben geen fouten gemaakt en daarom staan we op poleposition.” Mercedes-baas Toto Wolff besefte na de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna terdege dat zijn pupil Lewis Hamilton de poleposition verdiende door binnen de lijntjes te kleuren.

Sergio Perez en Max Verstappen maakten beiden een fout in hun hotlaps in Q3 en eindigden uiteindelijk binnen een tiende van de wereldkampioen. Dat had net zo goed andersom kunnen zijn, misschien wel moeten zijn. “De pole was een verrassing want wij hebben niet de snelste auto”, sprak Wolff naderhand tegen geselecteerde media waaronder FORMULE 1 Magazine.

Motorsport Images

“Het zat zo dichtbij elkaar, Max had zonder dat foutje gewoon makkelijk op pole gestaan. Het gat was dan wel niet zo groot geweest als in Bahrein maar toch. (…) Het verschil met vorig jaar is ook enorm, toen stonden we zes tienden los. Nu hadden we twee tienden achter moeten staan. We zullen dus moeten analyseren en op zoek gaan naar meer snelheid. De auto is wel meer in balans, dat is de grootste winst geweest.”

Perez in het voordeel bij de start

Omdat Valtteri Bottas verder naar achter moet starten met een achtste startplek, zal Lewis Hamilton op zichzelf aangewezen zijn. Naast hem staat Sergio Perez op softs, Max Verstappen staat achter hem op mediums. “Dat is een voordeel dat ze hebben, op softs starten is normaal gesproken niet goed maar hier is het verschil met medium niet zo heel groot.”

“Met twee auto’s op verschillende strategiën heb je een streepje voor, dat weten wij ook. Ze kunnen verschillende tactieken gebruiken. En Perez kan de banden heel goed managen, softs doen het sowieso heel goed bij de start. Wij staan met de rug tegen de muur. En Valtteri zal zijn weg langs de mensen op soft moeten zien te vinden van achteren.”