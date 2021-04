Eén klein foutje, het bleek in de kwalificatiestrijd met Mercedes en ook zijn teamgenoot Sergio Perez één teveel. Max Verstappen baalde zichtbaar maar realiseerde zich ook: “Het kan niet altijd goed zijn”. Morgen start de Nederlander de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf de derde startplek.

De verschillen waren minimaal, zoals ze al het hele weekend zijn. In Q1 en Q2 zaten Lewis Hamilton en Max Verstappen constant binnen een tiende van elkaar. Het verschil was uiteindelijk 87 duizendsten. En waar Verstappen misschien niet op gerekend had, was de P2 van Sergio Perez, de Mexicaan troefde zijn teamgenoot af met 52 duizendsten.

AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI, ITALY – APRIL 17: Max Verstappen, Red Bull Racing and Sergio Perez, Red Bull Racing in Parc Ferme during the Emilia Romagna GP at Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari on Saturday April 17, 2021 in imola, Italy. (Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

“Het was niet zo goed in Q3”, treurde Verstappen naderhand. “Ik ging wijd in bocht 3, het was wat rommelig.” In zijn eerste run ging Verstappen ook al wijd in dezelfde bocht, hij weet dat aan verkeer waarin hij terechtkwam. “Ach, het kan ook niet altijd goed zijn”, probeerde hij nog zijn teleurstelling te maskeren. “Het gebeurt soms, we maken fouten. Ik ben geen robot, ik kan mezelf niet programmeren.

Morgen start Verstappen op de gele mediums, net als Hamilton. Perez zal met de softs beginnen en zou dus druk kunnen uitoefenen. “We moeten even zien wat er vandaag mis ging, het zal niet makkelijk worden maar het is nog steeds een goede startpositie.”

“Morgen zal het interessant zijn, we hebben twee auto’s op verschillende banden dus we zullen zien hoe dat gaat werken. We zullen het Mercedes zo moeilijk mogelijk maken.” In de ochtend kende Verstappen nog een uitstekende voorbereiding in de ochtend, in VT1 was hij de snelste.

“Daar ging het goed, tot aan Q3 eigenlijk. Ik kwam in het gras terecht in bocht 3, Honda maakt hele goede grasmaaiers maar dit was niet de bedoeling. We zaten er dichtbij vandaag dus dat is positief, het wordt moeilijk om in te halen.”