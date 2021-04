Red Bull-topman Helmut Marko is vol lof over Sergio Pérez nadat de Mexicaan in pas zijn tweede kwalificatie voor het team nét naast de poleposition greep. De Oostenrijker denkt verder dat Pérez het polesitter Lewis Hamilton wel eens moeilijk kan maken bij de start.

“Pérez staat immers op de zachte banden, terwijl Lewis en Max Verstappen op mediums staan. Dat kan op het vrij lange rechte stuk wel eens doorslaggevend zijn”, voorspelt Marko ten overstaan van het Duitse Sky Sports.

Waar Marko vrijdag nog kritisch was op Pérez omdat hij schade reed bij het passeren van Esteban Ocon (“je hebt toch spiegels!?”) is hij nu vol lof over het kwalificatieoptreden van de Mexicaanse veteraan.

“Dat hij al in zijn tweede kwalificatie voor ons zo sterk presteert, stemt ons uiteraard zeer tevreden”, meldt Marko. Het Red Bull-kopstuk verwacht verder een ‘zeer close’ gevecht met Mercedes in de race van zondag. Dat Red Bull in die strijd met Verstappen en Pérez twee ijzers in het vuur heeft, terwijl Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas slechts als achtste start, doet Marko ook goed. “Hopelijk komt Bottas niet snel naar voren. Dan zijn we echt in het voordeel.”

