Sergio Pérez mag morgen tijdens de GP van Emilia Romagna voor het eerst in al zijn 193 wedstrijden vanaf de eerste startrij vertrekken. Toch blijft de Mexicaan nuchter onder zijn prestatie: “Het belangrijkste is dat we vooruitgang blijven maken.”

Tijdens de eerste vrije training op vrijdag maakte Pérez nog brokken met zijn Red Bull in een ongeluk met Alpines Esteban Ocon. Hij ziet zijn resultaat vandaag dan ook vooral als een team prestatie. “Allereerst moet ik zeggen dat het team het goed heeft gedaan”, zegt hij direct uit de auto.

“Ik had nooit verwacht hier te staan”, zegt Pérez over zijn tweede startplaats. “Ik maakte een fout in mijn laatste bocht.” Pérez reed dus, net als zijn teamgenoot Max Verstappen geen perfecte ronde in Q3. Zijn tijd was desondanks slechts 0.035 seconden langzamer dan pole sitter Lewis Hamilton. “De fout kostte genoeg tijd voor pole position”, aldus Pérez. Verstappen kwam 0.087 seconden tekort.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Pérez is nog steeds niet tevreden over zijn prestaties tot nu toe. “Leren is op dit moment een prioriteit”, zegt hij. “Ik ben nog mijlen van waar ik moet zijn. Het komt nog niet natuurlijk voor me.” Aan Verstappen zegt de Mexicaan een goede teamgenoot te hebben. “Max geeft een hele goede indicatie. Hij haalt altijd 100% uit de auto. Nu moet ik mij dat eigen maken.”

“Morgen is wat telt”, blikt Pérez vooruit. Anders dan in Bahrein, toen Verstappen op zijn hielen werd gezeten door de twee auto’s van Mercedes, kunnen de Red Bulls nu het vuur aan Hamiltons schenen leggen. Pérez start morgen op de zachte band, Verstappen op de medium. Met beide auto’s op verschillende compounds, kan Red Bull meerdere strategieën uitproberen tijdens de race. “We kunnen als team Lewis onder druk zetten”, zegt Pérez. “Hopelijk wint er morgen een Red Bull.”