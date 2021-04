Hij leek de verrassing van de zaterdag te worden: Lando Norris stond plots op de tweede plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het gejuich van het team was te horen na zijn razendsnelle ronde in Q3, maar kort daarna krijgt Norris toch het gevreesde bericht: “Je rondetijd is geschrapt.”

De marges voorin zijn minimaal op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, zoals het circuit van Imola officieel heet. Toch weet Lando Norris zich regelmatig vooraan te laten zien en ook in de laatste kwalificatiesessie valt de jonge McLaren-coureur op. Hij staat voor een moment op de tweede plaats en dat leidt tot de blijdschap en het gejuich bij het team, maar kort na zijn ronde krijgt hij het gevreesde bericht op de boordradio.

De teleurstelling was groot bij Norris na het mislopen van een uitzonderlijk goed resultaat in de kwalificatie. Foto: Motorsport Images

“Helaas is je rondetijd geschrapt”, meldt zijn engineer. “Vanwege de track limits in bocht 9.” De teleurstelling is dan groot bij Norris. “Het spijt me. Fuck. Mijn fout, het spijt me enorm”, klinkt het op de boordradio. Zijn engineer probeert dan het nieuws dat hij zevende is geworden als iets positiefs te brengen, maar dan slaat de teleurstelling bij Norris om in woede op zichzelf.

“Ik ben waardeloos”, reageert hij neergeslagen. Opnieuw wil zijn engineer het van de positieve kant zien. “Maak je geen zorgen, de snelheid was er”, klinkt het vanaf de pitmuur. “Jullie verdienden beter”, zegt Norris. “Het maakt niet uit dat de snelheid er was, of wel dan?”, vertelt Norris dan op een licht geïrriteerde toon. Het blijft daarna stil op de boordradio van de Brit, die uiteindelijk de zevende tijd noteert.

Na afloop van de kwalificatie zit de teleurstelling er nog steeds in bij Norris. “Ik heb het verpest”, vertelt hij voor de camera van Ziggo Sport. “Ik maakte een foutje. Het was een foutje van een paar centimeters, dat maakt het frustrerend, maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde. Ik heb gewoon een risico genomen. Soms gebeurt dit. Tegelijkertijd kunnen we tevreden zijn, de auto was erg goed, het team heeft goed werk geleverd. Er zijn veel positieven en ik kijk uit naar morgen, maar natuurlijk is de kwalificatie het moment waar de coureur moet leveren, en dat heb ik verpest, ik heb het team teleurgesteld”, aldus de 21-jarige Brit.

Imola is uitdagend als het gaat om inhalen, waardoor het kwalificatieresultaat een belangrijke eerste stap is voor een goed resultaat op de zondag. Ook dat speelt mee in de teleurstelling bij Norris. “Het is geen makkelijk circuit om in te halen, dat maakt het nog frustrerender”, vertelt Norris. “We doen wat we kunnen, maar het wordt geen makkelijke race”, concludeert de McLaren-coureur.