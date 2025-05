Groot nieuws vanuit Miami! Nog vóór het startsein voor de eerste vrije training van de gelijknamige GP, maakte de Formule 1 bekend dat het evenement een nieuw, tienjarig contract heeft getekend. De huidige samenwerking met de GP van Miami loopt tot en met 2031. Dat betekent dat deze spectaculaire Amerikaanse race tot en met 2041 op de kalender blijft staan! Daarmee hebben de organisatoren in Florida het langste contract van alle Grands Prix in handen.

De nieuwe deal werd vrijdag, voorafgaand aan het sprintweekend, aangekondigd door Formule 1-CEO Stefano Domenicali en Tom Garfinkel, partner van de GP én CEO van de Miami Dolphins en het Hard Rock Stadium — het gigantische sportstadion waar het Miami Autodrome omheen ligt. De Amerikaanse kuststad sloot zich in 2022 aan bij de Formule 1 als tweede Amerikaanse race op de kalender, naast de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Beide races zijn sindsdien aangevuld met de GP van Las Vegas.

GP Miami in wereldwijd sportcentrum

“In slechts drie jaar tijd heeft de GP van Miami zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste en meest spectaculaire evenementen op onze kalender”, aldus Domenicali in een officieel persbericht. “De verlenging van deze overeenkomst tot 2041 is een enorm belangrijke mijlpaal. We willen onze aanwezigheid in Amerika, en onze band met de groeiende schare Amerikaanse fans, versterken. Miami is wat dat betreft niet alleen een buitengewone stad, maar ook een wereldwijd sportcentrum. Het is hier energiek, dynamisch en cultureel bruisend. Ik wil Stephen Ross (eigenaar van de Miami Dolphins, red.) en Tom Garfinkel, die van de GP van Miami een evenement van wereldklasse hebben gemaakt, enorm bedanken.”

“Het veiligstellen van een verlenging van tien jaar is een mijlpaal”, voegde Garfinkel daaraan toe. “Dit is het resultaat van al het harde werk van ons team en de groei van de sport in de Verenigde Staten. Dat we deze verlenging al na ons derde evenement hebben gekregen, getuigt van wat we vanaf het begin al voelden; de GP van Miami is hier om te blijven. Ik bedank Stefano Domenicali en de Formule 1 voor hun geloof in onze visie. Daarbij moet ik ook Stephen Ross dankzeggen voor zijn investeringen en toewijding aan dit evenement. Het is altijd ons doel geweest om een race van wereldklasse te creëren — een evenement dat ook de geest van Miami weerspiegelt: levendig, inclusief en cultureel significant. Deze langetermijnverbintenis stelt ons in staat om te blijven innoveren en onze impact in heel Zuid-Florida te vergroten.”

