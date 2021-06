Valtteri Bottas krijgt de afgelopen paar jaar ieder seizoen wel de vraag of het zijn laatste zal zijn voor Mercedes. Dit jaar zijn de geruchten van een wissel met George Russell echter gestaag aan het toenemen en dus denk Bottas liever nog maar even niet aan 2022.

Sinds 2017 heeft de Fin zichzelf altijd verzekerd van een contractverlenging, maar dit jaar neemt de druk wel heel erg toe. Verschillende media berichtten dat Bottas zijn plekje bij Mercedes zal moeten ruimen voor de komst van Russell. De Fin neemt gepaste afstand van die verhalen tijdens de persconferentie van donderdag: “Het is nog te vroeg. We hebben nog niets besproken.”

Lees ook: Geruchten nemen toe: ‘Bottas is verteld dat Russell hem in 2022 vervangt bij Mercedes’

Volgens Bottas is hij zelf niet echt bezig met zijn toekomst bij Mercedes. “Ik heb er nog niet zo veel over nagedacht”, zegt hij. Maar als schok komen de geruchten niet. “Je kunt je niet altijd afsluiten van de geluiden om je heen. Het is ieder jaar hetzelfde.” Bottas wil zich vooral op dit jaar focussen. “Ik laat mezelf daar niet teveel over nadenken. Dat kan erg afleiden. Het komt nog wel.”

(Photo by Resul Rehimov/Anadolu Agency via Getty Images)

Bottas weet ook niet wanneer hij met Mercedes in gesprek zal gaan. “Dat verschilt ieder jaar”, vertelt hij. “Het hangt er vanaf hoe je jaar is gegaan. Er is geen norm.” Wat wel zeker is voor de coureur, is dat hij momenteel nog onder contract staat bij Mercedes. “Het enige dat ik kan zeggen is dat we ons nu gewoon willen richten op de komende drie races.” Volgens RTL ligt er na afloop van de tweede race in Oostenrijk wel een zwaar gesprek voor Bottas in het verschiet.