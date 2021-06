David Coulthard hoopt met zijn tv-productiemaatschappij Whisper binnenkort de Nederlandse markt binnen te kunnen stappen. Dat zou dan moeten gebeuren met Formule 1-programma’s voor Viaplay, dat vanaf 2022 voor drie jaar de uitzendrechten van de koningsklasse in Nederland heeft verworven. “Ik weet nog niet precies hoe of wat. Maar als het kan, zullen we er zeker op inschrijven”, verzekert Coulthard.

NENT, de Zweedse moedermaatschappij van Viaplay, heeft onlangs een zogenaamde tender uitgeschreven, zo bevestigt topman Peter Nørrelund desgevraagd. “Voor studio, techniek en productie”, laat de Deen desgevraagd weten. “Presentatoren, commentatoren, experts en redacteuren zullen wij allemaal zelf gaan inhuren.” Dat zal waarschijnlijk na de zomer gebeuren.

Een tender is in de televisiewereld een heel gangbare manier om professionele opdrachten in de markt te zetten. Het stimuleert de concurrentie tussen inschrijvers en geeft geïnteresseerde partijen gelijke kans de opdracht te verkrijgen. In de afgelopen jaren verzorgde Southfields de producties voor Ziggo Sports Formule 1-programma’s. Volgens ingewijden zal het productiehuis op de tender gaan inschrijven.

Peter Norrelund, Hoofd Sport van NENT Getty Images

Volgens Nørrelund is die overigens niet alleen uitgeschreven voor toekomstige Formule 1-programma’s. “Het geldt ook voor voetbal, darts en andere sporten waarvan we de rechten nog zullen gaan verwerven.”

David Coulthard heeft, zo zegt hij in de paddock van Paul Ricard, absoluut interesse om te bieden op de tender. “Ik weet niet het fijne van het hoe en wat. Maar ik hoop dat we mee kunnen doen”, zegt de Schot, die voor de Britse zender Channel 4 al jarenlang Formule 1-programma’s maakt en produceert. Zowel vanuit de studio als op locatie.

“Als het kan, zullen we zeker op de tender gaan inschrijven. Wij hebben met ons productiebedrijf grote evenementen gedaan, zoals de Paralympics. We hebben de mankracht, de mensen, ideeën, kennen de Formule 1 natuurlijk goed. Daarnaast hebben we een goede relatie met Max (Verstappen).”