Het is officieel: de Nordic Entertainment Group heeft de F1-rechten overgenomen voor de Nederlandse markt en gaat de sport uitzenden via Viaplay. De deal loopt van 2022 tot en met 2024. Elk seizoen zullen er zes races gratis te zien zijn, waaronder de Dutch Grand Prix.

Ook zal voor elke race een gratis ‘highlights-pakket’ te zien zijn. Waar en hoe, is nog niet bekend. Wie alle races, trainingen en kwalificaties live wil zien via de Viaplay-streamingdienst en app, zal daarvoor moeten betalen. Hoeveel een abonnement gaat kosten om F1 te kijken bij Viaplay, wordt later bekendgemaakt. F1TV blijft overigens ook beschikbaar in Nederland.

Viaplay gaat dus niet alleen alle actie op de baan live uitzenden, maar zal ook rondom de races met ‘innovatieve en verdiepende’ F1-programmering komen vanuit een studio in Amsterdam. Of de bekende Ziggo Sport-prominenten meeverhuizen die momenteel vanuit Hilversum alle studioprogramma’s maken, is nog niet duidelijk. Of commentator Olav Mol en Jack Plooij de overstap maken, is eveneens nog een vraagteken.

Anders Jensen, CEO van de Nordic Entertainment Group, noemt Nederland ‘een ideale markt voor Viaplay’. “Voor ons is dit een belangrijke stap in ons streven de Europese streamingkampioen te worden”, vertelt hij. “We willen de Nederlandse F1-kijkers iets nieuws en unieks bieden”, zegt Jensen over de F1-plannen van Viaplay. “We kijken ernaar uit de komende maanden meer details bekend te maken.”

