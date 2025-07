Techgigant Apple zou serieuze gesprekken voeren om de Amerikaanse uitzendrechten van de Formule 1 in handen te krijgen. Het bedrijf ruikt kansen nu het huidige contract met ESPN – een dochteronderneming van Disney – volgend jaar afloopt. Apple Studios, de filmdivisie van het bedrijf, was mede verantwoordelijk voor F1: The Movie, de succesvolle Formule 1-film met Brad Pitt in de hoofdrol.

Woensdag meldde de Financial Times dat Apple grote interesse toont in de Formule 1. De geruchten volgen op het enorme bioscoopsucces van F1: The Movie – de film bracht wereldwijd al 293 miljoen dollar op in slechts tien dagen tijd, zo meldden verschillende Amerikaanse media. Apple produceerde de film in samenwerking met Jerry Bruckheimer en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Er wordt inmiddels al gesproken over een vervolg, al zijn daar nog geen concrete plannen voor.

De geruchten bevestigen dat Apple zich steeds nadrukkelijker wil positioneren binnen de sport- en entertainmentwereld. Met de Formule 1-uitzendrechten zou het bedrijf kunnen inspelen op de groeiende populariteit van de koningsklasse in de Verenigde Staten, mede aangewakkerd door de Netflix-serie Drive to Survive. Het huidige Amerikaanse uitzendrechtencontract is in handen van ESPN, maar de exclusieve onderhandelingsperiode van die zender is inmiddels verstreken. Dat betekent dat ook andere partijen – waaronder Apple en Netflix – zich kunnen melden voor de rechten.

