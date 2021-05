Nordic Entertainment Groupt (NENT), vanaf 2022 zendgemachtigde van de Formule 1, maakt in de herfst de ambitieuze plannen bekend om de Nederlandse markt te veroveren. Topman Peter Nørrelund belooft twee dingen: de abonnementsprijs is vriendelijk en de sport wordt vanuit alle hoeken belicht. “Formule 1 is in mijn optiek nu het sterkste mediaproduct in Nederland.”

Viaplay, zo heet de streamingsdienst van NENT waarop met ingang van volgend jaar de Formule 1 in Nederland te volgen zal zijn. En niet alleen dat, vertelt de Europese vicepresident en Head of Expansion & Sport van het Zweedse mediabedrijf. “We hebben bijna alle premium sportrechten.” Naast Formule 1 zal Viaplay bij de entree op de Nederlandse markt ook de Duitse Bundesliga gaan aanbieden.

Nørrelund is de man die de deal met commercieel rechtenhouder Formula One Management (FOM) maakte. Over bedragen praat hij niet. Volgens sportmarketeer Chris Woerts betaalt streamingbedrijf NENT jaarlijks 30 miljoen euro om Formule 1 in Nederland te kunnen uitzenden. Nørrelund vertelt liever over zijn plannen en het platform. Dat laatste is volgens hem ‘heel goed’. “We staan in de Noordse landen boven Netflix wat gebruiksvriendelijkheid betreft. En alles is in eigen huis gemaakt. Daarom hebben we besloten internationaal te gaan”, verduidelijkt de Deen. “We hebben een groot erfgoed wat sport betreft, we houden hier allemaal van sport.”

Paddockstudio

Nederland is voor Viaplay een aantrekkelijke, nieuwe markt met acht miljoen huishoudens die bijna allemaal over breedband beschikken. “Daarnaast is het een zeer ontwikkeld land, is er veel interesse in sport en hebben jullie in veel sporten grote internationale sterren. En in mijn optiek is Formule 1 op dit moment in Nederland het sterkste mediaproduct”, meent Nørrelund. “In 2023 zenden we de sport in tien landen uit.” De Deen laat er geen misverstand over bestaan wat het uiteindelijke doel is. “De nummer 1 te zijn.”

‘De producties van Ziggo zijn prima, maar we hopen het beter te doen’

– NENT-topman Peter Nørrelund

Volgens de Deense topman gaat NENT alle registers opentrekken om de Nederlandse kijkers te overtuigen en te binden. Aan ambities geen gebrek. “Ik heb de producties van Ziggo gezien”, zegt Nørrelund. “Die zijn verder prima, maar we hopen het beter te kunnen doen. Tijdens Grands Prix zullen we een studio in Nederland en in de paddock hebben, de commentatoren werken vanaf locatie en er komt zowel een grid- als pitreporter. Vergeet niet dat we budget hebben om erin te stoppen. Ik voorzie ook mooie producties tussen races in, veel achtergrondreportages, oud-coureurs die de circuits gaan uitleggen en verder goede analisten en experts. De Nederlandse kijker kan van ons verwachten dat we elke vierkante centimeter van het circuit gaan coveren met aanvullende studiosessies.”

Viaplay wil uitpakken met haar Formule 1-verslaggeving. Maakt het er een Sky Sports-achtige productie van? Foto: Motorsport Images.

Geen Max Verstappen-show

De F1-programma’s zullen, beweert Nørrelund, ‘oranje gekleurd zijn’. Maar het wordt zeker geen Max Verstappen Show, zo verzekert hij. “Veertig procent is oranje en de andere zestig is om de schoonheid van Formule 1 te laten zien. Natuurlijk is het geweldig dat er zo’n sterke coureur is met een Nederlands paspoort. Dat is een pluspunt, het trekt mensen aan. Maar je moet alles niet teveel rondom hem concentreren en de andere verhalen vergeten. Max speelt en zal in elke uitzending een belangrijke rol spelen. Want laten we niet vergeten dat Formule 1 een van de premium sports op de planeet is. Maar we moeten ook niet vergeten dat hij een van de twintig F1-coureurs is en er meer te vertellen valt dan alleen wat er in de Red Bull van hem gebeurt. Ik volg de sport al dertig jaar, volgens mij is het een kwestie van tijd dat Max wereldkampioen wordt en de Formule 1 zal domineren. Maar nogmaals, het is belangrijk om te vertellen dat Formule 1 méér is dan alleen Max Verstappen.”

Bekende gezichten en nieuw talent

In de komende maanden gaat Nørrelund beginnen aan wat hij ‘misschien wel het leukste’ tot nu toe vindt: het rekruteren van geschikte mensen. Dat zal volgens hem een mengeling worden van ‘ervaren mensen en nieuw, opkomend talent’. De producties zullen binnenshuis worden gemaakt. “We zijn pragmatisch, ik denk dat we onze eigen producties gaan maken. Ik wil niet arrogant overkomen, maar in Scandinavië kunnen we heel goed een programma voor Nederland maken. Wij hebben behoorlijk veel ervaring met sport, van de Olympische Spelen tot de Champions League, zenden meer dan 30.000 uur live uit. Het recept van goede coverage is overal hetzelfde: hoe meer kennis je mensen geeft, hoe geïnteresseerder ze raken. Kennis voedt interesse. We kunnen en willen mensen bedienen die ook de diepte in willen. Kijk, in de Formule 1 gaat het om details. Het vertellen van mooie verhalen zit ook in details. Daarom is Formule 1 zo interessant. Het is politiek en sport: House of Cards op wielen.”

Prijskaartje

Resteert nog de vraag wat een abonnement op Viaplay volgend jaar gaat kosten. “In het najaar zullen we de prijs bekendmaken”, verklap Nørrelund. “Wat we nu wel al kunnen zeggen, is dat het zeer betaalbaar zal zijn. Ik las op social media allerlei speculaties over de prijs, maar het model in Scandinavië en Finland is heel anders en niet vergelijkbaar met het Nederlandse. We willen veel abonnees, het zal geen premiumprijs worden.”

Nørrelund zegt het niet hardop, maar wie vanaf volgend jaar Formule 1 via Viaplay wil gaan kijken betaalt daarvoor maandelijks tussen de tien en vijftien euro.