Olav Mols contract met Ziggo Sports loopt aan het eind van dit seizoen af en of de stem van de Formule 1 in Nederland ook volgend jaar bij de nieuwe zendgemachtigde (Viaplay) te horen is, is een open vraag. “Binnenkort gaan we eens koffie drinken.”

De telefoon van Olav Mol ontplofte, nadat sportmarketeer Chris Woerts maandagavond het nieuws over de uitzendrechten van de Formule 1 bekend had gemaakt. Niet Ziggo, maar een buitenlandse partij (NENT, Nordic Entertainment Group) is daar vanaf 2022 drie jaar de eigenaar van. “Ik was totaal verrast”, vertelt Mol in de paddock van Monaco.

“Kijk”, zo vervolgt hij, “deze gang van zaken is heel normaal. Het feit dat er rechten van iets zijn, betekent dat er contracten van rechten zijn. En die contracten hebben een vaste looptijd. In dit geval drie jaar. Dan stuurt de rechtenhouder, FOM (Formula One Management) in dit geval, alle zendgemachtigden op de Nederlandse markt een fax of brief met de mededeling dat de rechten vrijkomen. ‘Heeft u interesse, meldt u zich dan. En als u zich binnen 24 uur niet meldt, dan gaan wij ervan uit dat u niet geïnteresseerd bent’. Dat daar vervolgens een buitenlandse partij uitkomt, daar had ik nooit rekening mee gehouden.”

De hoogste bieder wint.

“Ik had ongelofelijk graag doorgewild met Ziggo, omdat ik denk dat we daar in de loop der jaren toch iets moois hebben kunnen opbouwen. Zo wilden ze eerst niet met een commentator op locatie werken en ook niet met een camera. Maar dat hebben ze toch gedaan en het is een succes geworden. Daar ben ik superblij mee. Ik weet dat Ziggo echt heel diep in de zakken heeft gekeken om de rechten te behouden. Maar het is tot hier en niet verder als het zakelijk niet te verkopen is. Het is net als een huis kopen: mensen bieden virtueel geld. Tot 40.000 meer bied je mee. Maar als er iemand met 80.000 overheen gaat, dan moet je weg. Wellicht neemt FOM ook met pijn in hart afscheid van Ziggo, ze hebben ons vaak genoeg veren in de kont gestoken. Maar FOM kan ook niet anders als er zo’n bedrag voorbij komt.”

Woerts beweert dat NENT 30 miljoen euro per jaar betaalt voor de rechten.

“Ik weet niets van bedragen. Maar als dat zo is, zal het voor hun een rekensom zijn. Veel mensen zullen eerst de kat uit de boom gaan kijken. Zo van: wat ga je mij bieden?”

Wat verwacht jij eigenlijk?

“Je komt als buitenlander de Nederlandse markt veroveren, dan ga je denk ik niet alles in één keer omflikkeren maar ook een deel geven van wat men gewend is. Als je in de loop der jaren dingen gaat veranderen, zou ik heel normaal vinden. Zo zou het ook heel normaal vinden als ze niet alleen met ons, maar ook op productiegebied verder gaan. Laat mensen die weten hoe het werkt, hun ding doen.”

“Ik doel op Southfields, het bedrijf dat de F1-programma’s produceert. Daar zitten ook specialisten, mensen die weten hoe de lijntjes lopen. Al die mensen achter de schermen moet je toch betalen, dan kun je beter mensen nemen die weten hoe het werkt. Daar maak ik me echt heel hard voor. Niet uit een soort vriendjespolitiek, maar omdat zij goed werk leveren.”

De nieuwe rechteneigenaar weet toch wat jullie nu doen en maken?

“Ik ga er vanuit dat vanaf het moment dat ze wisten dat ze gingen bieden, ze alles van Ziggo gezien en gehoord hebben. Misschien hebben ze er wel een vertaalbureau op gezet om te weten te komen hoe die mannen babbelen en waarover. Kan ik me best voorstellen. Nogmaals, zij moeten Nederland veroveren. En dat kun je, denk ik in dit geval, doen door evolutie en niet door revolutie. Ik zie het ook als een kans. Natuurlijk.”

Heb jij een sterke onderhandelingspositie?

“Nee, normaal gesproken natuurlijk niet.”

Zou je het raar vinden als de nieuwe partij jou niet zou benaderen?

“Er kunnen bedrijven zijn die zeggen: ik wil breken met alles wat er gestaan heeft en wil het compleet anders doen. Dat kan. Ik zou dat – en ik preek niet voor eigen parochie – niet verstandig vinden. Ik ben de langstzittende Formule 1-commentator. Dat is een feit. Ik heb vandaag gesproken met Ian Holmes, de rechtenbaas van de FOM. Als ik met de rechtenhouders praat, gaat het nooit over ik wil het beter hebben voor Ziggo, maar over het beter maken voor de sport. Want ik denk dat we dat missen. Ik word daar niet beter van, maar moet dat doen. Het gaat mij om het geheel van de sport. Ik ben een diehard liefhebber en draag dat uit, daar waar de rechten liggen. En dat maakt mij geen televisiehoer.”

Je gaat binnenkort koffie drinken met NENT.

“De FOM en wat andere mensen hebben in Scandinavië wat rond zitten bellen. Ze willen eens een kop koffie gaan drinken, heb ik gehoord. Ik ben netjes opgevoed en als iemand mij belt, neem ik de telefoon op. In dit soort gevallen ben ik ook intelligent genoeg om niet zelf te bellen. Zij hebben uiteindelijk iets en als ze iets van mij willen, dan hoor ik het wel. Wat het antwoord op de koffie betreft: dat komt goed uit, want ik houd van koffie.”

Jij vreest niet dat dit misschien je laatste jaar is als Formule 1-commentator?

“Nee, want er is een kans met een nieuwe partij te praten over wat zij willen. En zolang die kans er is, is het anders. Er is geen persbericht uitgegaan waarin staat: we gaan er vanuit dat iedereen in Nederland goed Engels spreekt, dus hebben we David Coulthard en die en die binnengehaald. Dan hadden we natuurlijk wel een probleem gehad. Maar daarmee verover je de Nederlandse markt niet.”