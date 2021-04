De crew van Ziggo Sport is voorlopig niet in staat om vanaf het circuit in Portimão verslag te doen van de Grand Prix van Portugal. Het team is in quarantaine gegaan na een positieve test.

Wie er positief is getest op corona, heeft Ziggo Sport niet bekendgemaakt. “Vanwege een positieve test binnen ons team bij de Grand Prix van Portugal is onze Formule 1-crew op locatie uit voorzorg in quarantaine gegaan”, laat de zender op Twitter weten.

Gisteren was het team met Jack Plooij en Olav Mol nog actief op mediadag in de paddock. Voorlopig is dat dus niet mogelijk. “Wij zijn daarom momenteel niet in staat om vanaf het circuit bijdrages te leveren.” Of en wanneer het team weer in actie komt, is nog niet duidelijk.