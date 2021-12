Olav Mol en Jack Plooij vernamen via de media dat Viaplay, met ingang van 2022 de nieuwe Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1, het duo niet nodig heeft. Maar daarmee is, zo stellen de commentator en pitreporter, allerminst een einde aan een tijdperk gekomen: “De plannen stapelen zich al op.”

In de productiekeet én commentaarpositie op de tv-compound ontbreken het koffiezetapparaatje, de cup-a-soups en de Hollandse koekjes ook in Jeddah niet. Het behoort bij de jaarlijkse wereldtournee tot de standaarduitrusting van Olav Mol en Jack Plooij, de stemmen en gezichten van de Formule 1 in Nederland. Een etmaal na de aankondiging dat Viaplay’s moederbedrijf NENT geen prijs op hun diensten stelt, vertellen ze hun verhaal.

Olav Mol (OM): “Mensen geloven het niet als je de waarheid vertelt. In alle redelijkheid: jij hebt het ons wel twintig keer gevraagd, André. Maar wij hebben geen contact gehad met NENT.”

Jack Plooij (JP): “Tot op de dag van vandaag nog steeds niet.”

OM: “En dat gaat ook niet gebeuren, zo blijkt. Het is hun goed recht om te doen en te laten wat ze willen. Omdat je bepaalde mensen kent die er werken had je misschien een telefoontje verwacht waarin werd gezegd: jongens, feel free wat je doet en wat je wil, maar tussen ons gaat het ‘m niet worden. Het feit dat ze dat niet gedaan hebben zegt meer over hun dan over ons.”

JP: “We hadden dit helemaal niet zien aankomen.”

OM: “Dit is een marketingtruc. Kijk, woensdag beleggen ze een persconferentie. Stel dat ze helemaal niks gezegd hadden. Dan was er een persconferentie waarin ze gaan roepen: we gaan dit en dat doen met die en die. Als ze dit niet zo gedaan hadden, wat zou dan de headline van die bijeenkomst geweest zijn? Dan zou het nieuws zijn wie het niet gaan doen in plaats van wie het wel worden. Dat hebben ze willen voorkomen door het nieuws via een website georkestreerd te lekken in de hoop dat die storm woensdag is overgewaaid. Ik ken de Formule 1 in Nederland goed genoeg: ja, die waait bij een aantal mensen over. Maar bij een aantal ook niet.”

JP: “Woensdag zullen ze nog wel andere namen bekendmaken. Waarschijnlijk van de mensen die op locatie gaan werken. Ik heb begrepen dat ze analisten willen laten rouleren.”

OM: “Ik ben zo open en vraag me af waar je in Nederland los van de mensen die nu iets zinnigs over Formule 1 te zeggen hebben, vijf man vandaan haalt die er net zo zinnig of zinniger over kunnen praten.”

JP: “Ik moet iets heel lulligs zeggen en schrijf het netjes op, maar ik denk dat ze helemaal niet zo kijken naar expertise.”

OM: “Die kant vond dat wat Ziggo deed te veel entertainment was. Als je minder entertainment wilt denk ik niet dat Robert Doornbos daar in zal passen, ik denk ook niet dat Tom Coronel daar in zou passen. Sport is entertainment, dat kun je niet ontkennen. Draai het eens om: sport is steeds meer entertainment. En dat is, wat wij horen, waar ze vanaf willen. Prima, dat is een vrije keus.

Als er een nieuwe eigenaar komt, is er altijd een risico. Dan heb je altijd dat dingetje in je achterhoofd: ik hoop het niet, maar het kan gebeuren. Dat is ook de reden dat ik twee jaar geleden de radiorechten gekocht heb om te zorgen dat er in ieder geval nog iets is: ik heb nog een outlet. Oké, het is misschien niet wat ik duizend procent in mijn hart zou willen, maar het betekent wel dat ik kan stellen dat ik volgend jaar nog steeds Formule 1 doe. In welke vorm dan ook. Het enige wat ik verbazingwekkend vind, Jack en ik hebben bij elkaar minimaal veertig jaar ervaring. Zij beginnen van scratch. En niet eens cynisch bedoeld: nou, succes. Ga je gang. Vergeet alleen niet dat het leven hier niet zo makkelijk is als iedereen denkt. Er zijn zat jongens die graag Formule 1-commentaar willen doen. Ik ga er vanuit dat er bij Nelson (Valkenburg, de nieuwe commentator, red.) genoeg kennis is, alleen twijfel ik over de knowhow. Kennis kun je altijd tot je nemen. Maar je leert het, denk ik, echt alleen als je hier bent. Ik zou zelf voor een overbruggingsperiode hebben gekozen.”

JP: “Een paar jaar jonge mensen inwerken en opleiden.”

OM: “Op het circuit gebruik je je zintuigen: je ruikt dingen, hoort dingen, ziet dingen, spreekt mensen. Daarom zijn jullie er altijd, is De Telegraaf er altijd en is het AD er altijd. Daarom zijn dat voor mij de enigen die recht van spreken hebben als het over kwalitatieve berichtgeving van de Formule 1 gaat. Ik vind het trouwens verbazingwekkend dat in dat bericht van gisteren staat dat Norrelund mij kent en weet wat ik doe, want ik heb geen idee wie hij is. Nooit gezien, nooit gesproken. Maar so be it. Is het leuk? Nee. Is er een man overboord? Nee. Zijn wij in mineur? Nee. Hadden we het graag anders gezien? Ja.”

JP: Is het respectloos? Ja. Ik vind het niet netjes om iemand als Olav, die zo lang Formule 1 doet, van tevoren niet even te vertellen dat je iets anders gaat doen.”

Sport7, ‘We gaan iets anders doen’, flopte in Nederland. Dat is toch een aparte markt wat betreft betaaltelevisie. Neemt NENT met de plannen volgens jullie een groot risico?

OM: “Dat nemen ze bewust: ga uw gang.”

JP: “Veranderen om het veranderen.”

OM: “Daar is dit het moment voor. Dan moet je misschien even door de zure appel heen bijten.”

JP: “We hebben de afgelopen 24 uur alleen maar steunbetuigingen gekregen. Niemand zei: krijg de tyfus. Dat schrijven ze wel ergens anders op, haha. Maar persoonlijk: echt alleen maar steun. En uit verrassende hoeken. Van oud-collega’s, presentatoren die meevoelen, familie, vrienden, mensen uit zakenleven, voetbalanalisten die we via Ziggo een beetje hebben leren kennen…”

OM: “En oud-voetballer Berry van Aerle. Die ging los, haha. Er zijn ook mensen die zeggen: ik snap sowieso dat hele gedoe niet waar je nou zou moeten kijken. Je hebt F1 TV Pro, daar zit ook Nederlands commentaar onder en is goedkoper. Ik zit er al twee jaar op. Of dat volgend jaar ook zo zal zijn? Zou kunnen. We zijn nu aan het sparren. Kijk, ik heb de radiorechten met Grand Prix Radio. Is Olav volgend jaar bij Formule 1 te horen? Ja. Vanuit huis? Geen idee. Vanuit een studio? Geen idee. Vanaf locatie? Geen idee. Daar gaan we aan werken, dat is wat het is op dit moment.”

JP: “We zijn helemaal niet in een rouwstemming.”

OM: “Als wij twee maanden met die mensen in onderhandeling waren geweest en er gebeurd zou zijn wat er nu gebeurd is, zouden we er zwaar de schijt over in hebben. Uit het feit dat wij met niemand gesproken hebben blijkt dat zij ons niet wilden.”

JP: “Daarom gaan we nu plannen maken. En die stapelen zich op. Dan belt er weer iemand: hé, leuk toch? Wij zijn nog niet klaar met de Formule 1.”

OM: “Wat zou je zelf doen als je de radiorechten had? Voor Jack is het financieel niet noodzakelijk in de sport te blijven. Maar ik denk dat Jack’s leven met zijn normale werk en Formule 1 in balans is.”

JP: “Absoluut. Dit is voor mij de perfecte wereld. En die wil ik zo lang mogelijk in stand houden. Lekker wat ernaast te doen.”

OM: “Jack heeft een stem, ervaring en een mening. Dus waarom zou je als je een radioverslag maakt niet overschakelen naar Jack om bijvoorbeeld te vragen over wat er op alle boordradio’s gezegd wordt? Dat is heel dynamisch en nog nooit gedaan.”

JP: “Ik zou er graag nog een paar jaren mee verder willen. Hoe? Daar gaan we nu aan werken. Andere opties dienen zich direct al aan. Gisteravond al, tijdens het eten.”

OM: “Er zijn ook mensen zat die in Nederland heel graag iets met Formule 1 wilden, maar het niet konden omdat mensen op bepaalde plekken zaten. Er komt aan Formule 1-knowhow ook wel wat vrij in Nederland. Er heeft zich een nieuwe situatie aangediend. Wees een man, deal with it.”

JP: “We gaan nog twee fantastische uitzendingen maken. We hebben met Ziggo afgesproken dat we er gewoon vol ingaan.”