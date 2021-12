De Nederlandse Formule 1-kijkers zullen het met ingang van 2022 moeten stellen zonder het tv-commentaar van Olav Mol en Jack Plooij. De nieuwe uitzendgerechtigde Viaplay kiest voor een nieuw presentatieduo: Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Dat meldt Racingnews365.

Olav Mol verzorgde – met een korte onderbreking – dertig jaar lang het Nederlandse commentaar bij de Formule 1-races. Hij deed dat voor verschillende omroepen, de laatste jaren bij Ziggo Sport. Die zender ziet de uitzendrechten volgend seizoen echter over gaan naar Viaplay, onderdeel van de Scandinavische NENT Group.

Lees ook: F1 in Nederland t/m 2024 bij Viaplay, zes races per jaar gratis live te zien

Viaplay heeft besloten om niet met Mol verder te gaan, zo heeft de NENT Group bevestigd. Ook wordt afscheid genomen van pitreporter Jack Plooij. Viaplay gaat vanaf volgend seizoen werken met het presentatieduo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Die eerste was voorheen onder andere autosportcommentator bij RTL en Eurosport. Heemskerk is oud-coureur. Hij werd in 2009 kampioen in de Formule Ford Benelux en racete daarna in diverse GT-kampioenschappen. De keuze is op dit tweetal gevallen ‘na uitgebreide tests’, zo laat NENT aan Motorsport.com Nederland weten.

Open kanaal

Overigens bestaat de mogelijkheid dat Mol ook in 2022 nog sporadisch commentaar zal doen van de Formule 1. Viaplay gaat zes Grands Prix via een open tv-kanaal aanbieden. Ziggo Sport zou geïnteresseerd zijn in die zes races waarbij Mol dan het commentaar zou kunnen doen.

Lees ook: Amber Brantsen gaat F1-programma’s Viaplay presenteren

Het team van Viaplay begint steeds meer vorm te krijgen. Eerder werd al bekend dat Amber Brantsen de overstap naar Viaplay. De voormalig nieuwslezeres van de NOS gaat de studioprogramma’s rondom de Formule 1-races presenteren.

FORMULE 1 Magazine nummer 17 ligt nu in de winkels of is hier online te bestellen.