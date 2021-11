Presentatrice Amber Brantsen gaat met ingang van volgend seizoen de Formule 1-programma’s van Viaplay presenteren, de nieuwe rechtenhouder in Nederland. Brantsen maakt de overstap van de NOS.

Bij de NOS is Brantsen bekend geworden als presentatrice van het NOS Journaal en de NOS Formule 1-podcast. Brantsen is de eerste aanwinst van Viaplay wat de Nederlandse F1-programmering betreft. Zij neemt bij de nieuwe zendgemachtigde ‘het studioprogramma rondom de Formule 1-uitzendingen’ op zich, meldt Viaplay.

Brantsen zegt zich vereerd te voelen de Formule 1-programma’s te mogen presenteren bij Viaplay. “De sport waar ik van hou – en vele Nederlanders met mij – is nog altijd aan het groeien en ik hoop dat we een nog breder publiek kunnen bereiken.”

Later meer bekend

“Samen met mijn Viaplay-collega’s in andere landen, kunnen we meer kanten van de Formule 1 laten zien dan ooit tevoren”, vervolgt Brantsen. Wie haar Nederlandse Viaplay-collega’s worden, is nog niet bekend. Het mediaconcern zegt dat ‘de analisten naast Brantsen aan tafel’ later bekend worden gemaakt.

Wie het commentaar voor zijn of haar rekening neemt, is ook nog niet bekend. Marco Zwaneveld, head of sports van Viaplay in Nederland, is alvast blij met de komst van Brantsen. Los van haar passie roemt hij ook haar ‘journalistieke achtergrond en nieuwsgierigheid’ “Amber zal kijkers zo op de juiste manier weten te boeien en informeren.”

