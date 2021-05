Het is de week van de Grand Prix van Monaco maar ook de week dat bekend werd dat Ziggo Sport de uitzendrechten van de F1 kwijtraakte aan het Zweedse Viaplay. Verslaggever André Venema sprak in Monaco onder meer met de CEO Peter Nørrelund en Ziggo-commentator Olav Mol. Uiteraard werd er ook al gereden op donderdag en ook dat wordt nog even besproken door Sjaak Willems en André Venema.

