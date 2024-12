Tv-presentatrice Shelly Sterk is bezeten van Formule 1 en slaat geen race over. Zelfs niet als ze met familie in een pannenkoekenrestaurant zit. “Formule 1 is ook een beetje alsof je naar een soap aan het kijken bent.”

In het kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine vertelde Shelly Sterk in de rubriek Last Lap uitgebreid over haar passie voor Formule 1 en haar bewondering voor Max Verstappen. Het interview is hieronder te lezen.

– Hoe is jouw passie voor de Formule 1 ontstaan eigenlijk?

“Dat is eigenlijk de schuld van Max Verstappen. Net als een heel groot deel van Nederland is de interesse ontstaan toen Max in 2015 begon bij Toro Rosso en eigenlijk ben ik de sport sindsdien alleen maar intensiever gaan volgen. Dus eigenlijk viert zowel Max als ik dit jaar een tienjarig jubileum.”

“Ik kijk alles. Tenminste, zoveel mogelijk. Sowieso alle kwalificaties en races en als het lukt qua tijd probeer ik ook de trainingen te volgen. Ongeacht waar ik ben. Mijn schoonfamilie had een keer tijdens een race een etentje gepland in een pannenkoekenrestaurant. Nou, toen zat ik mooi met één oog op de mobiel op schoot te kijken.”

– Dit seizoen was je onder andere bij de Britse GP op Silverstone. Hoe was dat?

“Ik was in daar op uitnodiging van Peroni. Sinds dit jaar in Peroni Nestro Azzurro 0.0% sponsor van Ferrari. Ik was onder andere even in de pitbox van Ferrari. Het was voor mij voor het eerst om zo dicht bovenop de actie te zitten. Dat was fantastisch. Het jaar daarvoor was ik in Miami, dat was om een andere redenen – de festival-vibe en het lekkere weer – ook fantastisch.”

Shelly Sterk: ‘Max maakt bij mij een beetje het oranje-gevoel los’

– Wat spreekt je zo aan in Formule 1? Kun je dat uitleggen?

“Het is niet persé Max moet ik zeggen. Tuurlijk ben ik blij als Max het goed doet. Hij maakt bij heel veel mensen, dus ook bij mij, een beetje het oranjegevoel los, vergelijkbaar met het Nederlands elftal. Maar ik vind het ook vooral leuk om de sport zelf te volgen, van de tactische kant tot de hoofdpersonen die zich over het circuit bewegen. Het is in veel opzichten toch ook een soort tv-soap die je volgt.”

– Als je het hebt over een soap, dan ben je dit jaar wel aan je trekken gekomen met alles wat er op en vooral naast de baan gebeurde?

“Haha, dat zeker. Het is soms vermoeiend, maar ook vermakelijk. En interessant, bijvoorbeeld hoe sommige personen en teams proberen de media te gebruiken om dingen op een bepaalde manier te framen. Formule 1 is naast sport ook politiek en entertainment. En het is juist grappig wanneer je er makkelijk doorheen prikt, omdat het er soms zó ongelooflijk dik bovenop ligt.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Shelly Sterk: ‘Max is recht voor z’n raap, dat vind ik verfrissend’ (Instagram shellysterk)

– Het ging dit seizoen ook over triviale zaken, zoals het gebruik van het woord fuck…

“Nou, dat dus. Dat vind ik zo’n onzin. De FIA behandelt coureurs alsof het kleuters zijn in plaats van volwassenen. We zeggen allemaal weleens fuck zonder daarbij iemand te beledigen. Dat de FIA daar tegen optreedt, dan denk ik echt: jongens, hou je met andere dingen bezig. Alle ophef doet bovendien afbreuk aan de sport, dat is zonde.”

“Ik vind Max een uniek talent, maar wat ik verder zo mooi aan hem vind is dat hij gewoon een nuchtere Nederlander is die nergens doekjes om windt. Hij is recht voor z’n raap. Dat vind ik verfrissend in de media en in de sport. En op de baan rijdt hij agressief. Vaak op het randje, soms erover. Maar daardoor is het wel altijd leuk om naar te kijken.”

– Wat is je mooiste herinnering aan Formule 1?

“De kampioensrace van Max in 2021 in Abu Dhabi. Ik weet het nog heel goed. Mijn oudste zoontje, die toen nog heel klein was, stond thuis te springen voor de tv en mijn man stond bijna te huilen. Die finale was ook écht legendarisch.”

– Tenslotte, zou je beroepsmatig iets met Formule 1 willen gaan doen?

“Ik schuif geregeld aan bij RTL Boulevard om over F1 te praten en ik heb meerdere gesprekken gevoerd om een F1-podcast te gaan maken, dus wie weet. Overigens vraag ik bij Boulevard wel altijd of ze me in de titelbalk een F1-liefhebber willen noemen en geen Max Verstappen-fan. Want zo zie ik mezelf niet. Het is met mij niet zoals met alle meisjes die fan zijn van Harry Styles en alles wat hij doet geweldig vinden. Maar trots op Max, dat ben ik zeker wel.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)