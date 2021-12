De geruchten doen al een paar dagen de ronde in Jeddah en Hilversum. Volgens diverse bronnen heeft Viaplay, vanaf 2022 rechtenhouder van de Formule 1, het team voor de entree op de Nederlandse markt bijna compleet. Stéphane Kox wordt naar verluidt pitreporter, David Coulthard, Mika Häkkinen en Tom Kristensen zouden, zo wordt beweerd, een trio van experts gaan vormen.

Komende woensdag belegt Viaplay in Amsterdam een persconferentie waar de plannen voor de komende jaren zullen worden toegelicht. Zoals sportdirecteur Peter Nørrelund in mei al tegenover FORMULE 1 Magazine verklapte, wil de nieuwkomer de zaken groots en journalistiek gaan aanpakken. Met een studioprogramma in Nederland en op locatie, een eigen pitreporter bij de Grands Prix en een keur aan experts hoopt Viaplay de Formule 1-fans tot een abonnement te kunnen verleiden.

Afgelopen woensdag maakte Nørrelund bekend dat Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk de races van commentaar zullen gaan voorzien. Het duo volgt Olav Mol, ruim drie decennia de stem van de Formule 1 in Nederland, op. Amber Brantsen, zij presenteerde hiervoor onder meer het Journaal en de F1-podcast bij de NOS, is aangetrokken als presentatrice van het studioprogramma.

Pitreporter

Inmiddels lijken er dus meer contracten te zijn afgesloten. Zo zou Stéphane Kox op pole-position staan voor een rol als pitreporter. De Eindhovense, dochter van coureur Peter Kox, is geen onbekende in de televisiewereld. Voor RTL, de zender waar Viaplay’s Head of Sports Marco Zwaneveld hiervoor werkzaam was, is ze een van de presentatoren van RTL Autowereld. Racen zit Kox (27) daarnaast in het bloed: het afgelopen seizoen kwam ze uit in de DTM Trophy, de opstapklasse van de Duitse toerwagenserie. In 2019 slaagde ze er net niet in zich te kwalificeren voor de W Series, een raceklasse voor vrouwen.

(tekst loopt door onder de foto)

Stéphane Kox zou op poleposition staan voor de rol van pitreporter. FOTO: DTM

Klinkende namen

Voor het analistenteam zingen al een tijdje klinkende namen rond. David Coulthard (op de foto boven het artikel wordt hij geïnterviewd voor Viaplay) bevestigde twee weken geleden tegenover FORMULE 1 Magazine al dat ‘er een gerede kans is’ dat hij voor Viaplay gaat werken. De Schot wordt volgens bronnen een van de drie experts, een team dat verder waarschijnlijk zal gaan bestaan uit de Fin Mika Häkkinen (tweevoudig wereldkampioen Formule 1) en de Deen Tom Kristensen (negenvoudig winnaar 24 uur van Le Mans).

Ook in de studio zullen analisten bij toerbeurt gaan aanschuiven. Hiervoor zingen in Hilversum de namen van Giedo van der Garde, Renger van der Zande, Tom Coronel, Rudy van Buren en Christijan Albers rond.