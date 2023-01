Hoewel Ferrari vorig jaar geen perfect seizoen had in de Formule 1, gelooft oud-coureur David Coulthard dat het team in 2023 weer voor de titel kan gaan. Hij vertrouwt in het talent van het team om de problemen van 2022 op te lossen: “Dan moeten ze weer voor het kampioenschap gaan.”

Ferrari had met de F1-75 weer een goede kans op de titel, maar na enkele races bleek Red Bulls RB18 de betere auto op de zondag. Dat bewees Max Verstappen door uiteindelijk vijftien van de 22 races te winnen, waar Ferrari er zes won. Het Italiaanse team verloor regelmatig punten door strategische blunders, mechanische problemen en fouten van Charles Leclerc en Carlos Sainz zelf.

Een mogelijke verklaring voor de blunders is volgens oud-Formule 1-coureur David Coulthard het feit dat Ferrari ‘niet wedstrijdfit was’, aangezien het team al een tijdje ‘niet op dat niveau’ heeft gestreden. “Ferrari is de beroemdste naam in de Formule 1 en zitten hier al het langst, dus misschien is het een kwestie van massale vermoeidheid”, zegt Coulthard in gesprek met Mirror Sport.

Ondanks het tegenvallende seizoen gelooft Coulthard in een comeback van Ferrari. “Ik geloof in Ferrari. Niet in de mystiek om het team heen, maar in hun rondetijden. Zij hebben het kwalificatiekampioenschap gewonnen, hun auto was uitzonderlijk. Charles was hun leider voor het grootste deel van het seizoen en ik heb het gevoel dat de auto sterker werd richting het einde van het seizoen.”

Ferrari titelkandidaat

Niet alleen de auto, ook de coureurs zullen volgens Coulthard klaarstaan om zich in de strijd te mengen. “Zij hebben het juiste talent in het team om alle problemen weg te werken. Ferrari moet klaar zijn voor het kampioenschap in 2023. Niet alleen omdat het een rode bolide met een steigerend paard is, maar op basis van wat zij hebben: een snelle raceauto en twee zeer snelle, gemotiveerde coureurs.”

“In 2023,” vervolgt Coulthard, “zullen zij dus het kampioenschap als doel stellen en ik denk dat zij hun doelen kunnen bereiken, mits zij hun problemen – die voor iedereen overduidelijk zijn – kunnen oplossen.”

Mocht Ferrari daarin slagen, dan staat de Formule 1 een driestrijd te wachten, meent Coulthard. “Dat hoop ik graag. Hoe sterk Max ook was, de slotfase van het seizoen 2022 vormde de basis voor volgend jaar en daarom heb ik het gevoel dat het dichter bij elkaar zit dan aan het begin van het seizoen”, besluit de Schot.