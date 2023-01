Red Bull-teambaas Christian Horner is onder de indruk van de manier waarop tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hij heeft in 2022 ‘nog een stap’ vooruit gezet, stelt de Brit.

Verstappen veroverde dit seizoen op dominante wijze zijn tweede titel in de Formule 1. Waar hij in 2021 tot het uiterste moest gaan in de Grand Prix van Abu Dhabi om Lewis Hamilton van zijn achtste titel af te houden, was het in 2022 de vraag wanneer hij kampioen zou worden.

Welke van de twee titels mooier is, durde Verstappen zelf niet zeggen omdat die eerste ‘zeer emotioneel’ was, maar was die van 2022 ‘meer belonend’. Teambaas Christian Horner vergelijkt de twee titeljaren van de 25-jarige Nederlander. “2021 was een episch jaar, dat zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de beste seizoenen ooit in de Formule 1”, zegt Horner.

“Men vergeet al gauw dat hij nog steeds zo jong is”, vervolgt Horner, die stelt dat de Nederlander vorig jaar ‘nog een stap’ vooruit heeft gezet. “Hij reed zo volwassen, hij heeft het dit jaar gewoon naar een hoger niveau getild.” Met name de eerste paar races maakte Verstappen indruk op Horner. “De double-header in Imola was spectaculair, zijn race in Miami tegen Charles (Leclerc, red.)… In die eerste races waren die gevechten echt verbluffend.”

“Hij bleef toen maar gaan, als een metronoom, en bleef maar presteren”, voegt Horner toe. “Hoe meer druk er was, hoe beter hij presteerde.” De Red Bull-teambaas stelt dat Verstappen meerdere ‘ongelofelijke zeges’ pakte in 2022, waarbij Hongarije als eerste opkomt. “Hij kreeg daar een straf en moest zich een weg naar voren banen. Op Spa-Francorchamps was hij dominant, in Zandvoort stond hij onder druk… De lijst gaat maar door”, besluit de Brit.