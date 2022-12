Een titelstrijd die tot de laatste race doorgaat zoals in 2021 of een dominant seizoen zoals in 2022: Max Verstappen kan niet kiezen welke van de twee titels hij liever heeft. Voor hem voelt die van dit jaar ‘beter en meer belonend’, maar die eerste, ‘zeer emotionele’ titel zou hij daar niet voor willen inruilen.

Vorig jaar ging de titelstrijd met Mercedes en Lewis Hamilton door tot aan de laatste ronde van de laatste race, dit keer was het niet de vraag of maar wanneer Verstappen zijn tweede titel in de wacht zou slepen. Dat gebeurde uiteindelijk, na wat verwarring over de puntentelling, in Japan, het thuisland van Red Bulls motorpartner Honda.

Twee titels, allebei op heel andere manieren binnengesleept. Verstappen durft dan ook niet te kiezen welke hij liever heeft. “De emoties zijn heel anders, dat moet ook. In je leven streef je één doel na, dat was voor mij Formule 1-kampioen worden”, zegt Verstappen bij het FIA-gala in Bologna. “De eerste keer is dan zeer emotioneel als je dat bereikt.”

“Dit jaar was heel anders, we waren competitiever en het was meer genieten, hoe wij als team presteerden”, blikt Verstappen terug op 2022. “Wij hebben de coureurs- én constructeurstitel gewonnen en als teams veel zeges gepakt. Ik zou zeggen dat deze beter en meer belonend is, maar die eerste zal altijd emotioneler zijn.”

Nog eens gevraagd naar welke beter voelt, antwoordt Verstappen: “Zoals gezegd zijn ze allebei heel anders. Ik kan niet kiezen omdat die eerste heel emotioneel was, die zou ik niet willen inruilen voor die van dit jaar. Misschien,” grapt Verstappen, “kan ik een keuze maken als ik er een derde aan toevoeg. Ik heb erg genoten van dit jaar. Vorig jaar zat ik voor het eerst in de titelstrijd… Ik kan niet kiezen.”

Imola als keerpunt

Dat Verstappen uiteindelijk vijftien van de 22 races zou winnen, kwam na het moeizame begin – twee uitvalbeurten in drie races – als een verrassing. Wanneer Verstappen voelde dat het de goede kant opging? “Na Bahrein”, grapt de Nederlander. “Misschien ook niet.”

“In de wintertest hadden we een competitieve auto, maar deze was aan de wat zware kant. De manier waarop we terugsloegen na het moeilijke weekend in Australië, met die race in Imola… Het was een ongelofelijk weekend. Ik wist dat er veel potentie was, maar ook dat we nog veel terrein moesten winnen.”

“Sindsdien,” vervolgt Verstappen, “ging het de juiste kant op met de ontwikkeling van de auto en deze werd steeds lichter. Sindsdien hebben we als team veel goede weekenden gehad. Het is lastig te zeggen vanaf welk moment [het de goede kant opging], maar na Imola had ik het vertrouwen dat we een goede kans maakten.”