Max Verstappen, zo mag bekend zijn, is geen fan van stratencircuits. Zeker met de nieuwe generatie Formule 1-auto’s, valt er volgens hem weinig te genieten in de smalle stadstraten.

Dat vertelt Verstappen in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine. Hoewel de Nederlander de afgelopen seizoenen toch de nodige zeges ophaalde op stratencircuits – zoals in Monaco, Miami, Jeddah en Bakoe – is de Red Bull-rijder in tegenstelling tot de steeds meer de steden in trekkende Formule 1 nooit echt verliefd geworden op het stadsracen.

Gevraagd of het klopt dat hij graag wat minder stratencircuits op de kalender zou zien, antwoordt Verstappen dat dit ‘inderdaad’ zo is. “Formule 1-auto’s zijn daar echt niet voor gemaakt. Ik vind stratencircuits totaal niet leuk meer.” Zeker niet met de nóg grotere en zwaardere nieuwe generatie bolides. “Met de oude auto’s was het nog wel te doen, maar nu…”

“In Monaco en Singapore was ik zwaar teleurgesteld hoe de nieuwe auto’s door de straten gingen. Te zwaar, te stijf, je kunt er geen kerbs meer mee nemen. De auto’s zijn er gewoon niet voor gebouwd. Stratencircuits”, besluit hij, “zijn leuk voor de plaatjes, maar niet voor het racen.”

In de FORMULE 1-special ‘Het jaar van Max’ lees je een exclusief, uitgebreid interview met Max Verstappen over zijn seizoen, toekomst en visie op de Formule 1. ‘Het jaar van Max’ ligt nu in de winkel of is hieronder online te bestellen, met gratis verzending binnen Nederland!