“Ongelooflijk”, anders kan ook Max Verstappen zijn 2022 – met vijftien zeges én zijn tweede titel – niet typeren. In een seizoen dat misschien niet als het allerspannendste de geschiedenisboeken ingaat, hebben Verstappen en Red Bull daarin wat wel de nodige statistieken en records aangescherpt. “Ik besef dat dit soort seizoenen niet zo vaak voorkomt.”

In een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine blikt Verstappen uiteraard terug op zijn tweede succesvolle titelcampagne. “In het begin was het even moeilijk, met twee uitvalbeurten in korte tijd in Bahrein en Australië, maar daarna is het een ongelooflijk seizoen geworden. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen”, zegt Verstappen.

“Ik besef natuurlijk niet dat dit soort seizoenen niet zo vaak voorkomt. Dat is gewoon zo. Over het algemeen ben je tijdens het seizoen zelf volledig gefocust op de performance van jezelf en je auto. Je probeert in de raceweekends alles eruit te halen. Dan heb je geen tijd om te reflecteren of om zaken te laten bezinken”, vertelt Verstappen.

“Maar”, erkent hij, “als je na zo’n raceweekend dan weer naar huis vliegt, is die tijd er wel om er even kort bij stil te staan en dan besef ik wel hoe bijzonder dit jaar is geweest.” Toch staat Verstappen er ook weer niet te lang bij stil. “Om heel eerlijk te zijn: ik ben niet iemand die er heel lang over nadenkt.”

“Het échte genieten en terugblikken”, denkt hij, “komt later wel. Pas na het seizoen, of misschien zelfs pas na mijn carrière als je dingen nog beter in perspectief kunt plaatsen.”

In de FORMULE 1-special ‘Het jaar van Max’ lees je het volledige, exclusieve en uitgebreide interview met Max Verstappen. Over zijn 2022, de toekomst, zijn visie op de sport en nog veel meer. ‘Het jaar van Max’ is nu in de winkel te koop of hieronder te bestellen – met gratis verzending binnen Nederland!