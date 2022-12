Nu 2022 teneinde loopt, selecteert FORMULE 1 Magazine de beste verhalen van het jaar, gratis en voor niets te lezen op Formule1.nl tijdens de aankomende feestdagen. Dit artikel komt uit het FORMULE 1 Jaaroverzicht, uit december.

‘Een andere show’, zo typeert ex-Formule 1-coureur en analist David Coulthard het seizoen 2022 vergeleken met de Hollywoodblockbuster van 2021. Een gesprek over de regelrevolutie, de uitblinkers en tegenvallers, budget cap-perikelen en of het tijdperk Max Verstappen met zijn tweede titel is aangebroken. “Max hoort nu al bij de grootheden.”

Een klassieker? Nee, dat was 2022 niet volgens Coulthard. Al vindt de Schot (246 starts en 13 zeges in de koningsklasse) het alsnog een memorabel jaar. “Vooral omdat we compleet nieuwe regels hadden. Er is veel gesproken over wie daar het beste op zou inspelen en of de opzet van de nieuwe regels zou slagen.” Die opzet? Een sportief en financieel gelijker speelveld, plus closer racing. Samengevat: meer spanning en sensatie. Van het eerste was vooral sprake in de openingsfase van het seizoen – en in individuele races. Qua titelstrijd was het namelijk sneller dan gedacht een gelopen koers. Sensatie was ook naast de baan te vinden, met de nodige relletjes.

“Wat we echter wel hebben kunnen zien – en ik begin dit jaar al voorspelde – is dat een grote regelwijziging de competitieve orde zeker verandert. De kans dat Mercedes weer een dominante periode zou ingaan, was vrij klein.” En dat bleek ook niet zo te zijn, want die Silberpfeilen verbleekten in een bijrol, Red Bull en Ferrari eisten de hoofdrollen op. Een herhaling van het titanenduel Verstappen versus Lewis Hamilton zat er dan ook geen moment in. Al vroeg in het seizoen tekende zich een tweestrijd tussen Verstappen en Ferrari’s kopman Charles Leclerc af, waarin de wereldkampioen en Red Bull snel duidelijk maakten dat zij een maatje te groot waren, en de Nederlander zich tot Formule 1’s absolute ster van het moment ontpopte.

David, wat vond je van het titelgevecht? Het zag er in het begin spannend uit, maar dat veranderde snel…

David Coulthard: “Het was geweldig dat Ferrari vooraan meedeed. Ze hebben het hele jaar een snelle auto in de kwalificatie gehad, maar om één of andere reden kregen ze dat potentieel er niet regelmatig genoeg uit in de race. Ik weet niet waarom, of ze in de kwalificatie misschien meer elektrische energie konden gebruiken of het iets met de betrouwbaarheid was – wat begin 2022 een probleem voor ze was – maar de feiten zijn de feiten en dit is dus geen mening: de Ferrari was de snelste kwalificatieauto, de Red Bull de snelste raceauto.”

Wat was het kantelpunt in de titelstrijd?

Denkt even na. “Ehm… Paul Ricard. Dat was vrij vroeg in het jaar, maar het was een soort indicatie dat Leclerc in zijn eentje rondreed, op zichzelf was aangewezen. Ferrari vroeg de coureurs: ‘Ben je het met deze bandenkeuze eens? Wat denk je van deze strategie?’ Niks mis mee, maar wat het wel is: als je vertrouwen in jezelf hebt en weet wat de concurrentie op vrijdag heeft gedaan tijdens hun racesimulaties, dan weet je voor welke banden je moet gaan. Een team dat zelfverzekerd is, geeft ook weer vertrouwen aan de coureur. Stel je veel vragen, dan creëer je twijfel. Dát zag je in Paul Ricard. Leclerc wilde daar duidelijk te veel en ging in de fout, crashte. Dat gaf je een inkijkje in hoe het team niet de eenheid was die ze hadden kunnen zijn.”

De crash van Charles Leclerc in Paul Ricard was volgens Coulthard een kantelpunt in het seizoen. Foto: Peter van Egmond

Vorig jaar was een Hollywoodseizoen, was de show dit jaar goed genoeg?

“Het was een andere show. We hebben geen The Fast & the Furious-botsingen gehad dit jaar. Maar er zat nog genoeg vlees op de botten. Ik heb genoten van dit seizoen, van de losse races. Van de comeback van Max in Austin, bijvoorbeeld. Niet dat Lewis daar niet verdiende te winnen, maar Max kwam terug door het veld en het was spannend omdat we niet wisten wat er ging gebeuren. Ik denk dat we veel mooie dingen hebben gezien. Niet iedere Grand Prix was een klassieker, maar dat geldt ook niet voor elke voetbalwedstijd. Het was een geweldig seizoen. Er is veel om enthousiast over te zijn voor de toekomst.”

Welke coureurs staken er bovenuit?

“Een aantal jongens presteerde op heel hoog niveau. Max ligt natuurlijk het meest voor de hand. Hij heeft constant op een zeer hoog level gepresteerd. Lewis had even nodig om op gang te komen en in vorm te raken. In het begin leek het erop dat zijn teamgenoot George Russell een vliegende start maakte bij Mercedes. Ik vind George een geweldige coureur, maar ben van mening dat een gemotiveerde en op zijn top presterende Lewis net als Max is: exceptioneel. Zij kunnen net iets meer brengen. In het begin had Lewis het zoals gezegd wat moeilijk, maar dat was niet representatief voor hoe goed hij daadwerkelijk is. Het is duidelijk dat hij gemotiveerd is om door te gaan en ik zou graag zien hoe hij en George zich in een goede auto tot elkaar verhouden. Fernando Alonso heeft op zijn beurt steeds weer laten zien dat hij zeker nog de skills heeft, terwijl Lando Norris heel solide was bij McLaren, eigenlijk de ruggengraat van dat team. Ik weet zeker dat ik nog wat jongens vergeet; niet omdat ik ze niet respecteer, maar ze me even niet te binnen schieten.”

Wie of wat was de grootste tegenvaller?

“Ik leef echt mee met Daniel Ricciardo. Ik ben niet teleurgesteld ín hem, maar vóór hem. Het klopt gewoon niet: een jongen die races wint en zoveel snelheid heeft, lijkt ineens middelmaat.”

Zou je hem in een andere auto willen zien om te weten of het daardoor komt?

“Er is in de Formule 1 geen plek voor argumenten als ‘het ligt aan de auto’. Een Michael Schumacher, Ayrton Senna, Hamilton of Verstappen zijn buitengewone coureurs die rijden met de auto die ze hebben. Ze passen zich misschien een beetje aan, zoals Max begin dit jaar toen de auto veel onderstuur had. Maar hij reed nog steeds vooraan. Ik denk dus niet dat dat het is. Bij Daniel is iets anders aan de hand, en dat is erg spijtig.”

Viel er verder nog iets tegen?

“Als fan van de sport en als commentator wil ik mooie races zien, dus vind ik het jammer dat Ferrari het niet kon uitbuiten dat ze één van de snelste auto’s hadden. Die overwinning van Leclerc in Melbourne, dat was alsof je naar Schumacher in zijn beste jaren keek: uitzonderlijk. In veel andere races waren ze echter maar gemiddeld. Het team was geen eenheid. Dat zeg ik met alle respect, want ik weet hoe moeilijk het is om te winnen, zelfs met een winnende auto.”

‘Als Schumacher in zijn beste jaren’: dat was de zege van Leclerc en Ferrari in Melbourne volgens Coulthard. Foto: Motorsport Images.

Heeft de rel om de budget cap, met Red Bull dat deze overschreden had en daarvoor gestraft is, de titel van Verstappen overschaduwd?

“Nee. Het is onze job als verslaggevers en commentatoren om verslag te doen over alle incidenten en controverses. Uiteindelijk betekent dat afwachten wat de uitkomst is, de feiten zijn. Dat gespeculeer vooraf, alle verdenkingen, dat boeit mij persoonlijk nooit zo. Ik kan prima tot Kerst wachten om mijn cadeautjes open te maken, hoef niet de avond ervoor al te spieken. Sommige mensen doen dat wel, willen met zo’n budget cap-verhaal ook voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar waarom? Je kan verslag doen van wat speelt, het sentiment en welke informatie je al hebt, maar je weet iets pas echt als je de daadwerkelijke kennis hebt. Dat was nu toen het rapport van de FIA naar buiten kwam. Als Formule 1 balanceren we op de lijn tussen entertainment en sport, maar het moet niet te ver de politieke kant opgaan. Politiek is zo saai, vind je ook niet?”

Laten we de blik voorruit richten: 2023, verwacht je een driestrijd tussen Red Bull, Ferrari en Mercedes?

“Ja, absoluut. En McLaren moet ook aansluiten, want zij hebben meer windtunneltijd tot hun beschikking (hoe hoger je in het WK finisht, hoe minder tijd je krijgt, red.) en de budget cap bestaat nu, dus ze hebben geen excuses. De potentie is er dus, al gaat het in de praktijk toch vaak tussen maar één of twee teams. Kijk naar de Formule 2: ze hebben allemaal dezelfde auto’s, maar doen het niet allemaal even goed, want het zijn toch verschillende teams en de een is beter dan de ander. Het is ook een utopie om te denken dat je in de Formule 1 straks twintig auto’s hebt die om pole vechten. Dat gaat nooit gebeuren, want dat gebeurt ook in die eenheidsklassen niet. Er is altijd een team dat er bovenuit steekt.”

Dit jaar waren dat dus Verstappen en Red Bull. Is dit het begin van het ‘tijdperk Verstappen’ of is het, zoals Hamilton zegt, te vroeg om daar van te spreken?

“Het tijdperk Verstappen kan er na twee titels al wel eens op zitten. Niet omdat hij geen briljante coureur is, maar het kan zomaar dat hij de komende seizoenen geen titelwaardige auto heeft. Niemand weet dat vooraf. Lewis had, zelfs met alles wat hij al bereikt heeft, ook zomaar een negen- in plaats van zevenvoudig kampioen kunnen zijn. Tegelijkertijd heeft hij vaak in een goede auto gezeten, en iemand als Alonso niet. Alonso had meer dan twee titels moeten hebben, maar zijn keuzes en de racegoden hebben hem in de positie gebracht waarin hij volgend jaar voor Aston Martin rijdt en de kans dat hij kampioen wordt niet heel groot is… Dus het is wat het is. Tegelijkertijd hoeft Lewis voor mij geen negen titels te hebben om hem als één van de grootste coureurs in deze sport te beschouwen. Net zoals Max er geen drie nodig heeft om als één van de besten te worden gezien. Max hoort al bij de grootheden. Je zou een f**king idioot moeten zijn om te claimen dat hij dit alleen heeft bereikt ‘omdat hij in een goede auto zat’. Zijn teamgenoten hebben zich allemaal niet met hem kunnen meten, Max is een beest op het circuit, een winning machine die geen shit geeft om wat wij of wie dan ook te zeggen heeft. Hij is ongelofelijk.”