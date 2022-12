Nu 2022 teneinde loopt, selecteert FORMULE 1 Magazine de beste verhalen van het jaar, gratis en voor niets te lezen op Formule1.nl tijdens de aankomende feestdagen. Dit verhaal komt uit nr. 04-05, uit april.

Met een langjarig contract ter waarde van honderden miljoenen euro’s heeft Red Bull Racing zijn toekomst in handen van Max Verstappen gelegd. Een no brainer, meent topman Dr. Helmut Marko. “Toen wij Max geen kampioensauto konden leveren, was ik bang dat hij misschien naar een ander team zou gaan.”

Het is een aangename zondagochtend in Bahrein: blauwe lucht, geen zuchtje wind en 26 graden op de thermometer. De laatste testdagen in de woestijnstaat zijn afgerond, Helmut Marko (Graz, 27 april 1943) geniet aan de rand van het zwembad in een chique hotel van een welverdiende vrije dag. “Mijn beach office”, grapt hij. De Oostenrijker, topman van Red Bull Racing, heeft net een half uur baantjes getrokken. Het is een van de vele manieren, stelt hij, om fit te blijven en het jachtige Formule 1-bestaan met jetlags, stress en onregelmatigheid bij te kunnen benen.

Marko heeft ingestemd met het verzoek samen met Verstappens manager Raymond Vermeulen te filosoferen over het nieuwe megacontract van de regerend wereldkampioen en aanverwante zaken. Hij is daar immers een van de mede-architecten van. Verstappen ligt bij Red Bull tot eind 2028 vast en heeft volgens goed ingevoerde bronnen ‘het beste contract ooit’ in de Formule 1 onderschreven. Beter nog dan dat van grootverdiener Lewis Hamilton, schijnt het. “Geen idee of dat waar is, want ik ken het contract van Hamilton niet”, zegt Marko op de voor hem zo treffende, onderkoelde wijze. “Er wordt zoveel geschreven.”

Bedaard en weloverwogen, vaak ook met een kwinkslag, heeft Red Bulls adviseur samen met Vermeulen onder een grote parasol plaatsgenomen op de praatstoel. Marko is opgewekt, Max Verstappen is altijd een van zijn favoriete gespreksthema’s. Hij heeft een speciale band met de Nederlander, die hij als zestienjarig ventje de Formule 1 in katapulteerde. “We hebben een goede relatie”, oordeelt Marko. “Die gaat wel iets verder dan alleen een beroepsmatige, denk ik. Ik ben er trots op wat Max allemaal bereikt heeft. Het bevestigt dat het destijds de juiste keuze was hem naar de Formule 1 te brengen. En”, zo voegt hij er fijntjes aan toe, “het heeft alle scepsis die er aanvankelijk bestond ook wel verstomd.”

“De eerste overwinning van Max in 2016 in Barcelona was een persoonlijke zege voor meneer Marko”, haakt Vermeulen in. “Hij stond geweldig onder druk, nadat hij Daniil Kvyat had vervangen door Max. Ook intern.” Marko: “Dat was best lastig. Ik moest voor de beslissing iemand al na vier races uit de auto te zetten een hoop mensen overtuigen, ja.” Met een minzame lach: “Maar uiteindelijk duurde dat ook niet zo lang, hoor.” Marko wist allang dat hij met Verstappen goud in handen had.

Red Bull Racing-topman Helmut Marko. Foto: Red Bull.

Jullie hebben het contract met Max Verstappen eind 2021 opnieuw verlengd, tot en met maar liefst 2028. Waarom zo vroeg en zo lang?

HM: “Dit was niet zo’n moeilijke beslissing. Als beide partijen de intentie hebben samen te blijven werken en vertrouwen in elkaar hebben, is het alleen nog een vraag aan de manager hoe we dat in een contract kunnen gieten.”

RV: “We zijn na de winterpauze eigenlijk vlot tot elkaar gekomen, ik ben twee keer in Graz (Marko’s woonplaats, red) geweest en hebben het daarna redelijk snel afgerond. We voelen ons hier op ons gemakt, de spirit van Red Bull komt overeen met die van ons. Ze doen ook alles om te winnen.”

HM: “De looptijd van het contract is lang. Maar dat was een wens van beide kanten, omdat er in 2026 een nieuw motorenreglement komt. Daar zit, begrijpelijk, het nodige opbouwwerk in. En als je als coureur meehelpt om iets op te bouwen, moet -ie daar eventueel ook de vruchten van kunnen plukken. Vandaar.”

Wat dacht u, toen Verstappen na het behalen van de wereldtitel in Abu Dhabi over de boordradio riep: let’s do this for another 10 or 15 years? Direct maar toeslaan?

HM: “Max was voor de kerst voor tv-opnames bij Servus TV in Salzburg. Jos en Raymond waren er ook. Ik zei: moeten we de woorden van Max misschien eens in daden gaan omzetten? Maar toen vond Raymond het nodig om eerst kerstvakantie te nemen…”

RV: “Het was ook niet zo moeilijk eigenlijk. Ik zei: binnenkort kom ik wel even een kop koffie drinken.”

HM: “Eigenlijk heeft alles tussen ons altijd goed gefunctioneerd. We hoefden voor het nieuwe contract alleen de jaartallen maar te veranderen.”

En het salaris.

HM: “Dat Max als wereldkampioen meer gaat verdienen, lijkt me normaal.”

Is Raymond een lastige onderhandelaar?

HM: “Hij weet wat hij wil, ik ook. Dus het was niet heel lastig. Ik heb van Raymond geleerd dat je altijd het maximale uit een contract moet halen.”

RV, lacht: “We zijn allebei tevreden.”

HM: “Winnen is het allerbelangrijkste. Dat je dan ook naar een passende beloning voor de coureur kijkt, is toch volstrekt logisch. Ook daarmee hebben we, denk ik, een nieuwe maatstaf gezet.”

Met dit megacontract bevestigt Red Bull andermaal dat het zijn geld voor de toekomst op Verstappen zet.

HM: “Het is algemeen bekend dat wij op Max bouwen, we hebben al heel vroeg geloof in hem gehad. Daar kregen we in het begin van alle kanten veel kritiek op, die heb ik alleen nooit serieus genomen. Want wij gaan altijd onze eigen weg, laten ons niet door anderen afleiden. Om op je vraag terug te komen: voor het team is de contractverlenging met Max ook een belangrijk signaal. Iedereen ziet nu dat wij voor langere tijd toegewijd zijn aan de Formule 1. Voor ons is het zaak gelijktijdig de contracten met andere belangrijke teamleden te verlengen, want we willen het team rond Max in stand houden. Dus ook met GP (Gianpiero Lambiase, Verstappens race-engineer). We hebben gesprekken met hem gehad, ik denk ook wel dat hij blijft. Ik zei tegen hem: of wil je soms dat wij gaan bewijzen dat Max met elke race-engineer kan winnen? Alles is gericht op de langere termijn: Max, Jos en Raymond kennen onze toekomstperspectieven.”

RV: “Red Bull heeft veel geld geïnvesteerd in de eigen motorafdeling.”

HM: “Dat is een campus bij onze fabriek in Milton Keynes, echt state-of-the-art, waar we ons richten op het nieuwe reglement dat er in 2026 komt. Doorslaggevend voor ons dat te gaan doen was dat het motorenreglement eenvoudiger wordt.”

RV: “De toewijding en de push die we hebben gezien én Red Bulls lange termijnvisie geven stabiliteit om lang met elkaar samen te werken. Zoals meneer Marko zegt: dat was van beide kanten een grote wens.”

Meneer Marko, over lange termijnvisie gesproken: u weet toch wel wat er gaat komen in 2026? Er wordt al lang gespeculeerd over de entree van Porsche en Audi als motorleverancier.

HM, stoïcijns: “Het enige dat ik weet is dat motoren nog duurder zijn dan Verstappen…”

Het is een behoorlijke investering.

HM: “We staan voor een wisseling van de wacht. De oudere generatie Alonso, Hamilton en Vettel, coureurs met de meeste wereldtitels, is afgelost door iemand die een nieuwe maatstaf heeft gezet. Daar heb ik geen enkele twijfel over, nooit gehad ook. Of de machtswissel al is voltrokken of in de komende jaren gebeurt, valt niet te zeggen. We weten ook niet hoe lang Hamilton nog rijdt en of hij gaat winnen. Afgezien daarvan is Max ook een ander soort Formule 1-coureur. Hij is niet iemand die voor twee dagen op en neer vliegt naar Los Angeles, maar vooral sportman is. Max heeft zijn hele leven zou ik haast willen zeggen toegewijd aan de sport, zodat hij optimaal kan presteren. En dat waarderen wij ook zo in hem, daarom past hij bij Red Bull en het team. Hij is gefocust op de sport en verder geen flauwekul.”

Red Bull-topman Helmut Marko met zijn oogappel Max Verstappen. Foto: Peter van Egmond.

Wat heeft Verstappen in de afgelopen jaren voor het merk Red Bull betekend?

HM: “Red Bull gebruikt de Formule 1 als een marketinginstrument. We hebben met Vettel vier keer de wereldtitel gewonnen, vervolgens was er de dominantie van Mercedes. Die hebben wij nu verbroken. Om dat voor elkaar te krijgen tegen een absolute topcoureur als Hamilton, beseften we dat wij ook een coureur uit de buitencategorie nodig hadden. Daarbij hebben we alles op Max gezet, en ook Honda heeft hier een belangrijke rol in gehad. Of we door Max veel meer blikjes Red Bull in Nederland verkopen, weet ik niet precies. Maar ik denk het wel. Qua imago past Max natuurlijk geweldig bij ons. Neem die serie van Netflix (Drive to Survive, red) waar hij niet aan wil meewerken. Daar is hij heel openhartig en duidelijk over. Max is wie hij is, we willen hem niet veranderen of mediatraining geven. Hij kan bij ons zeggen wat -ie wil, die ruimte krijgt hij en heeft hij ook nodig. Max is uitgesproken, heeft karakter en persoonlijkheid.”

U heeft zijn ontwikkeling van dichtbij meegemaakt.

HM: “Op zijn zestiende tekende hij zijn eerste Formule 1-contract, bij zijn eerste vrije training in Suzuka was hij net 17. Het was duidelijk dat hij als persoonlijkheid moest groeien. Ik bedoel: hij was nog een kind en je had het overwicht van Jos destijds nog. Maar dat heeft zich eigenlijk parallel ontwikkeld: hoe zelfstandiger Max werd, hoe meer Jos zich terugtrok. In het begin was dat niet altijd een makkelijk proces. Max had twee technische briefings: eerst met het team en daarna met Jos… Dat zoiets niet goed kan blijven gaan, is duidelijk. Max heeft relatief snel een eigen mening ontwikkeld en zich in interviews ook heel duidelijk uitgedrukt. Het is een Verstappen, hè. Als iets hem niet bevalt, dan zegt hij dat ook. Dat heeft ons soms, zoals in Mexico bij de stewards, niet altijd geholpen. Maar zo zijn wij. Max is nu 24 en een van de beste verdienende sporters van Nederland, maar dat heeft hem geen spat veranderd. Hij leeft zijn eigen leven en is na zijn eerste wereldtitel rustiger geworden. Zo is het ongeduld om elke ronde op de limiet te willen rijden verdwenen. Hij weet: in de kwalificatie en race moet je snel zijn. Helaas is het niet gelukt de jongste wereldkampioen te worden. Volgens mij komt dat door die wonderbaarlijk snelle motoren van Ferrari in 2019 en dat Mercedes er toen een schepje bovenop gooide, waardoor wij met Honda weer op achterstand kwamen. Anders was hij misschien toen al kampioen geworden. De fouten die hij in het begin maakte, zoals de crashes in Monte-Carlo op dezelfde plek en dat andere hoogtepunt in Austin waar hij een zelfgekozen pitstop maakte, zijn eruit.”

RV: “God, wat was hij boos in Austin.”

HM: “We hebben zeventig mensen op de fabriek in Milton Keynes die ons tijdens de race begeleiden en alles minutieus uitrekenen. En opeens komt meneer Verstappen de pits in rijden voor nieuwe banden. We reageerden relatief goed, maar…”

RV: “Hij dacht echt dat hij box, box, box had gehoord.”

HM: “Max was de enige die dat had gehoord. Gelukkig heeft hij een goede verhouding met zijn race-engineer.”

RV: “Die trekt hem aan zijn oren als het moet.”

HM: “Feiten liegen niet. Max krijgt van GP hele goede informatie en antwoorden, vertelt hem ook wel wanneer hij te ver gaat.”

U zei net dat hij rustiger is geworden. Verwacht u dat hij daardoor nog beter wordt?

HM: “Absoluut. Wat voor potentieel er in Max zit, zagen we vorig jaar met name tijdens de twee kwalificatierondjes in Djedda en Abu Dhabi. Hij perste alles uit de auto, liet dingen zien die niet kunnen. Ik verwacht dat hij wedstrijden op een nog hoger niveau zal gaan afwerken nu de druk om de titel te moeten winnen weg is. Ik denk dat zijn bandenmanagement ook zal verbeteren, hoewel hij daar al goed in is.”

Is 2021 het zwaarste jaar geweest met red Bull?

HM: “Vorig jaar was zeer vermoeiend, met afstand het zwaarste tot nu toe. We hadden ups and downs, de zware crash in Silverstone, veel politiek en alle schoten die op ons werden afgevuurd en soms echt onder de gordel waren. Allemaal geen goede reclame voor de sport, nee. En in Brazilië had je nog één auto die zoveel sneller ging dan de rest… Heel eigenaardig was dat. Zonder die crash in Jeddah (Verstappen raakte in Q3 de muur, red) hadden we er gewonnen, denk ik. Onze auto was gewoon iets lastiger af te stellen. Hamilton had dat vanaf de eerste training goed opgebouwd, bij de race had hij een optimale auto. In Abu Dhabi waren we kansloos, dat moeten we eerlijk toegeven.”

Tot de laatste ronde.

HM: “Een saftey car heeft zijn voor- en nadelen. Dat moet je gewoon erkennen. De laatste ronde in Abu Dhabi was ongelofelijk. Maar terwijl wij aan het feesten waren, ging Mercedes protesteren. Ik kon er met mijn verstand niet bij. Als je je zo gedraagt en met een advocaat naar de race gaat, wat is dat voor instelling? Twee protagonisten, Toto Wolff en Lewis Hamilton, wilden het gewoon niet accepteren.” Met diepe zucht: “Hoe lang ze nodig hadden om te beseffen dat die protesten grote schade aan hun imago zou toebrengen… En dat het thema maanden later nog steeds wordt opgewarmd, daar begrijp ik niets van. Het is gebeurd, laten we ons op de toekomst concentreren.”

Feest bij Red Bull nadat Max Verstappen in Abu Dhabi 2021 zijn eerste wereldtitel bijschreef. Foto: Red Bull.

Bent u de afgelopen jaren bang geweest dat Max zou vertrekken?

HM: “Een beetje wel, jazeker. Toen wij hem op den duur geen kampioensauto konden bezorgen, was ik bang dat hij misschien ergens anders naartoe zou gaan.”

RV: “Max is de beste van de wereld, heeft ook het beste materiaal nodig. Dan kan hij winnen.”

HM: “Daarom was die eerste contractverlenging ook zo belangrijk. Honda heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Hun komst bood Max perspectief. Toen het contract met Honda in Monte-Carlo was getekend, heb ik in ons motorhome beneden tegen de Honda-president gezegd: we garanderen jullie de wereldtitel.”

RV: “Een meesterlijke zet.”

HM: “Toen bekend werd dat McLaren van Honda af wilde, heb ik meteen mijn contacten ingeschakeld. Het was niet gemakkelijk Honda te overtuigen om verder te gaan in F1, ze wilden er toen al uitstappen.”

Hoe heeft u ze overtuigd?

HM: “Ken je AVL? Dat is een bedrijf van 12.000 medewerkers, waarvan tachtig procent ingenieurs. Het hoofdkantoor zit in Graz, ze ontwikkelen motoren en testbanken. Zij hebben Honda voor ruim vijftig miljoen aan equipment geleverd. Dan krijg je zo dus informatie dat Honda in Sakura een hightech-fabriek heeft die zijn gelijke niet kent: iedereen loopt er in witte jassen en het landgoed is 53 hectare groot. Dan is het vervolgens een kwestie om de juiste snaren te raken. En godzijdank is dat gelukt.”