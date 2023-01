Oud-Formule 1-coureur David Coulthard waarschuwt Red Bull-coureur Sergio Pérez, nu het team Daniel Ricciardo als derde coureur heeft vastgelegd. Hij stelt dat Pérez zijn ’territorium moet verdedigen’ en moet voorkomen dat Ricciardo kansen krijgt om in de auto te stappen.

Ricciardo nam na het seizoen 2018 afscheid van Red Bull en hoopte op grote successen bij Renault, maar die bleven uit. Ook de overstap naar McLaren eindigde in mineur; de goedlachse Australiër kon niet één worden met de bolide en moest een jaar voor het aflopen van zijn contract vertrekken.

Nu keert Ricciardo terug op het oude nest bij Red Bull, waar hij als derde rijder zich vooral bezighoudt met simulatorwerk en demoruns. De komst van Ricciardo wordt gezien als drukmiddel voor Pérez, die vorig jaar in Brazilië onenigheid had met teamgenoot Max Verstappen na het negeren van teamorders.

Volgens oud-Formule 1-coureur David Coulthard weet Pérez dat er in de komst van Ricciardo een dreiging schuilt. “Checo weet dat er een echte vervangende coureur klaarstaat”, zegt Coulthard in gesprek met de BBC. Het lot van de Mexicaan bij Red Bull ligt daarom ‘in zijn eigen handen’, stelt de Schot.

“Checo ziet hoeveel zeges Max heeft gehad ten opzichte van hem. Hij moet niet alleen een paar bochten verfijnen, maar hij heeft een grote software-update nodig”, meent Coulthard. Hij vergelijkt de situatie met het bakken van een taart. “Als je dezelfde ingrediënten blijft gebruiken, krijg je dezelfde taart. Je moet iets veranderen als je iets anders wil.”

Eindigen als Coulthard

Pérez beschikt met Verstappen als teamgenoot over de data van de tweevoudig wereldkampioen, benadrukt Coulthard. Dat moet de Mexicaan op weg helpen naar meer successen. “Hij kan zien waar hij sneller en langzamer is. Checo zal op sommige vlakken sneller zijn, maar Max krijgt het vaker wel dan niet voor elkaar.”

“Alle kennis is aanwezig voor Checo om zijn prestaties op te krikken”, vervolgt Coulthard. “Als hij dat doet, dan kan hij al één hand op de trofee leggen. Als hij daar niet in slaagt, dan wordt hij, net als ik, een coureur die een paar Grands Prix heeft gewonnen.”

Coulthard vergelijkt de situatie van Pérez met zijn eigen situatie in 2007, toen hij het moest opnemen tegen Mika Häkkinen en Kimi Räikkönen. “Je moet geen middel onbeproefd laten”, waarschuwt Coulthard. “Je doet je fysieke training, maar de enige manier waarop hij zijn kwalificatiesnelheid kan verbeteren, is door in de auto of de simulator te stappen.”

“In mijn negen jaar bij McLaren,” vervolgt Coulthard, “heb ik alle tests gedaan en nooit een race gemist, zelfs toen ik me niet goed voelde. Ik wist dat zodra ik de testrijder in de auto liet stappen, het een kans was voor hem om te laten zien hoe goed hij was. Als ik hem niet in de auto laat stappen, kan hij alleen maar kletsen. Je moet je territorium verdedigen”, besluit de dertienvoudig Grand Prix-winnaar.