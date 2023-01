Daniel Ricciardo kreeg vorig jaar een aanbod van Haas F1 om voor het team te rijden in 2023. Dat voelde voor Ricciardo echter niet als de beste optie: “Ik verlangde diep van binnen naar afstand.”

Het huwelijk tussen Ricciardo en McLaren had tot vele successen moeten leiden, maar op de zege in Monza in 2021 kwam het er niet van. De Australiër slaagde er niet in om één te worden met de McLaren en moest het vaak afleggen tegen zijn teamgenoot, Lando Norris. Vanwege de tegenvallende prestaties besloten beide partijen het contract, dat tot eind 2023 liep, vroegtijdig te beëindigen. Ricciardo werd vervolgens wel genoemd bij meerdere teams, maar steeds meer deuren gingen voor hem dicht.

Ricciardo geeft in de podcast Beyond the Grid aan dat hij op de hoogte was van het feit dat hij in verband werd gebracht met Ferrari, maar tot een aanbod van dat team kwam het niet. Wel stond een ander team klaar om Ricciardo op te vangen: Haas F1. “Günther (Steiner, teambaas, red.) nam contact op”, geeft Ricciardo aan.

Lees ook: Ricciardo weet zeker: ‘Zou meer podiums hebben gehad als ik bij Red Bull was gebleven’

Zelf had Ricciardo wel zijn twijfels of hij daar zijn carrière wilde vervolgen. “Hoe meer dagen er verstreken en vooral toen ik de triple-header deed in de tweede helft van het seizoen, hoe duidelijker het werd dat het niet ging om welk telefoontje ik kreeg; het ging erom dat ik erkende dat ik uiteindelijk volgend jaar niet meer wilde meedoen”, zegt Ricciardo over het seizoen 2023.

Dat er geen aanbod van een topteam als Ferrari, Mercedes of Red Bull kwam voor een fulltime zitje, kwam als een opluchting voor Ricciardo. “In zekere zin ben ik dus blij dat ik, laten we zeggen, geen telefoontje kreeg van een topteam, want dan heb je waarschijnlijk het gevoel dat je wel moet tekenen. Maar ik denk dat ik diep van binnen gewoon verlangde naar een beetje afstand.”

Lees ook: McLaren staat open voor terugkeer ‘grote mysterie’ Ricciardo

Ricciardo geeft toe dat het gezien kan worden als een burn-out. “Maar ik ben niet bang om dat toe te geven of te zeggen. Iedereen zal er wel een mening over hebben, maar uiteindelijk weet ik het beste wat ik voel en wat ik wil.” De Australiër, dit jaar de derde rijder bij Red Bull, ziet zichzelf daarom niet als de ‘normale sportman’. “Hoe meer ik doe, hoe meer ik mezelf erin verlies. Voor mijn gevoel kan ik dan beter wat afstand nemen en dan terugkeren. Ik weet dat dat voor mij echt goed kan zijn”, besluit hij.