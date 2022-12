Mocht de ‘grote mysterie’ Daniel Ricciardo in de toekomst willen terugkeren bij McLaren, dan staat volgens CEO Zak Brown de deur open. Brown is Ricciardo dankbaar voor zijn ‘mooiste herinnering’ in 30 jaar autosport en baalt ervan dat het niet is gelukt met de Australiër.

Het was de bedoeling dat Ricciardo ook in 2023 voor McLaren zou rijden, maar vanwege tegenvallende prestaties besloot het team eerder afscheid van hem te nemen. Volgend jaar staat de goedlachse Australiër niet fulltime op de grid, maar gaat hij als derde rijder bij Red Bull aan de slag. Voor McLaren viel het vroegtijdige afscheid zwaar.

“Het was lastig, we houden allemaal van Daniel”, zegt McLaren-CEO Zak Brown. “Hij is een geweldige persoonlijkheid in de garage, op de boordradio en in het McLaren Technology Centre, maar soms pakt het niet goed uit.” Brown spreekt van een ‘grote mysterie’, aangezien Ricciardo ‘heeft laten zien dat hij het talent heeft’. “Dat toonde hij aan in Monza”, doelt hij op de zege van de Australiër.

“Hij heeft acht Grands Prix gewonnen en dat is niet omdat iedereen in bocht 1 uitviel op Monza, hij nam de leiding over en reed weg”, voegt Brown toe. Het is daarom ‘frustrerend voor iedereen’ dat het niet gelukt is met Ricciardo. “Maar Monza is mijn favoriete herinnering in 30 jaar autosport, dus daar moet ik Daniel voor bedanken.”

Brown hoopt dat Ricciardo in de nabije toekomst weer terugkeert op de Formule 1-grid, wat ook het doel is van de coureur zelf. “De deur staat open voor hem om ooit in de toekomst weer terug te keren bij McLaren, als het in de sterren staat geschreven. Ik zou graag weer opnieuw met hem racen”, besluit de Amerikaan.