Sergio Pérez maakt zich geen zorgen om zijn Red Bull-zitje nu het team Daniel Ricciardo als derde rijder heeft gestrikt. Zijn komst verandert volgens Pérez ‘helemaal niets’ en het zal alleen maar een positieve impact op het team hebben: “Hij zal veel bijdragen aan het team.”

Ricciardo moest bij McLaren eerder dan gepland – vanwege tegenvallende resultaten – plaatsmaken voor Oscar Piastri. De 33-jarige Australiër kwam vervolgens niet meer aan een zitje voor 2023 en richtte zich vooral op een comeback in 2024. In 2023 gaat hij als derde rijder aan de slag bij Red Bull, waar hij een ambassadeursrol op zich neemt.

De komst van Ricciardo waren reden voor geruchten, aangezien het niet meer helemaal zou boteren binnen Red Bull na de Grand Prix van Brazilië. Volgens de geruchten zou Ricciardo klaarstaan om Pérez te vervangen, maar Pérez maakt zich daar weinig zorgen over.

“Ik ben vrij ontspannen”, zegt Pérez tegen Sky Sports. “We leven allemaal in zekere zin voortdurend onder druk. Het verandert helemaal niets van mijn kant. Het is geweldig voor het team om een coureur als Daniel te hebben. Hij zal veel bijdragen aan het team”, weet Pérez zeker.

Pérez benadrukt dat hij het goed kan vinden met Ricciardo en dat zijn komst weinig verandert aan de dynamiek binnen Red Bull. “Hij is een fantastische gozer, een van de gasten met wie ik het beste overweg kan. Het is gewoon juist om Daniel in het team te hebben en voor mij verandert het niets. Daniel en ik begonnen op hetzelfde moment aan onze carrière. We kennen elkaar al heel lang. We kunnen goed met elkaar overweg”, besluit de Mexicaan.