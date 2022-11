Sergio Pérez heeft hoge verwachtingen van de Grand Prix van Las Vegas volgend jaar. Hij stelt dat deze race het ‘grootste evenement van 2023’ wordt.

De Formule 1 kreeg na lang onderhandelen de deal waar het lang van droomde: een race in Las Vegas, over de beroemde Strip. De organisatie van de race ligt in handen van de Formule 1 zelf in samenwerking met lokale ondernemingen en het stratencircuit in de entertainmenthoofdstad moet de raceweekenden ‘naar een hoger niveau tillen’, stelde Formule 1-baas Stefano Domenicali.

Om het Amerikaanse publiek alvast warm te maken voor de Grand Prix van Las Vegas mochten George Russell, Lewis Hamilton en Sergio Pérez begin november enkele demoruns rijden door de straten van de neonverlichte stad. Pérez was enthousiast na deze demoruns.

“Het is geweldig om te zien hoezeer de fans naar deze race uitkijken”, zegt Pérez, die de duizenden fans langs het parcours zag staan. Hij had weinig behoefte om lang in de casino’s rond te hangen aangezien hij daar ‘niet zulke mooie herinneringen’ aan heeft. “Maar verder was alles echt cool.”

Pérez was vooral ‘erg blij’ om Las Vegas opnieuw te bezoeken. “Ik ben al heel vaak in Vegas geweest, het was een kort bezoekje maar ik heb ervan genoten.” De Red Bull-coureur kan niet wachten op de Formule 1-race in de beroemde Amerikaanse stad. “Ik denk dat dit volgend jaar het grootste evenement ter wereld wordt”, schept de Mexicaan hoge verwachtingen van de race.

De Grand Prix van Las Vegas vindt op 18 november, zaterdagavond in de Verenigde Staten, plaats. Voorlopig is er een contract voor drie jaar getekend, maar de Formule 1 wil het liefst dat deze race ‘voor altijd’ op de kalender blijft staan.