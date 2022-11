Het duurt nog ruim een jaar voordat de Grand Prix er wordt gehouden, maar om het Amerikaanse publiek alvast op te warmen voor de race in Las Vegas heeft de Formule 1 zaterdagavond een openingsfeest georganiseerd. Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez en Alexander Albon waren aanwezig om het publiek te trakteren op wat donuts op de Strip.

De feestdag in Las Vegas begon met het officieel belijnen van de start/finishlijn voor de Grand Prix. Vervolgens kon het publiek alvast kennismaken met de Formule 1-bolides en zelf deelnemen aan pitstop-challenges en in de simulator stappen om zelf te racen. Na lang wachten kwamen Mercedes en Red Bull in actie om het massaal aanwezige publiek te trakteren op donuts op de beroemde Strip, het decor van de Grand Prix van volgend jaar.

De demo’s werden afgesloten met interviews met de coureurs en teambazen, gevolgd door een droneshow. Daarmee begon ook ‘fase 1’ van de algemene verkoop van de tickets voor de race. De ticketprijzen beginnen bij 500 dollar voor algemene toegang – inclusief eten en drinken. Voor een tribuneplek moet minstens 2000 dollar neergeteld worden.

Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Foto: Getty Images Foto: Getty Images