33 zeges, 21 polepositions en 2 wereldtitels: Red Bull heeft veel successen gekend sinds het vertrek van Daniel Ricciardo. De 33-jarige Australiër wil niet te lang stilstaan bij dit feit, maar durft wel met zekerheid te zeggen dat hij ‘meer podiums’ zou hebben gehad dan nu het geval is, als hij bij het team was gebleven.

Ricciardo reed van 2014 tot en met 2018 voor Red Bull, maar maakte in 2019 de overstap naar Renault. Daar kwam hij tot twee podiumplekken, waarna hij al na twee seizoen de Franse renstal inruilde voor McLaren. Ook dat project werd geen groots succes, op de zege op Monza in 2021 na.

Met de recente successen van Red Bull, dat sinds zijn vertrek 33 zeges pakte en Max Verstappen twee keer de wereldtitel zag veroveren, rijst de vraag of Ricciardo spijt heeft van zijn keuze om afscheid te nemen van dat team. Daar denkt de 33-jarige Australiër liever niet over na. “Ik kijk er niet op die manier naar, want niets is zeker”, zegt Ricciardo in de podcast Beyond the Grid.

Lees ook: Marko benadrukt: ‘Ricciardo niet hier om Pérez onder druk te zetten’

“Als ik er de afgelopen vier jaar was gebleven, zou ik dan kunnen zeggen dat ik dan meer podiums heb gehad dan nu het geval is?”, vervolgt Ricciardo. “Ik heb er misschien iets van drie gehad? Ja, ik durf te zeggen dat ik dan meer podiums zou hebben gehad dan nu het geval is.”

Maar, zo benadrukt Ricciardo, ‘je weet het niet’. “Op dat moment voelde ik dat het goed voor me was. Ik voelde dat ik een verandering nodig had en dat ik mezelf een beetje moest terugtrekken. Als ik was doorgegaan, zou die drang dan gegroeid zijn? Zou ik, laten we zeggen, nieuwsgieriger zijn geworden of minder gelukkig, of wat dan ook?”

Lees ook: Ricciardo had ‘om een paar redenen’ met Piastri te doen

Ricciardo wil daarom niet denken aan de ‘wat als’, aangezien er ‘geen garantie is dat het geweldig zou zijn geweest’ als hij bij Red Bull was gebleven. “Ik kijk niet terug om te zeggen: ‘Ik had niet weg moeten gaan’. Maar ik kan natuurlijk wel een eerlijk tegen mijzelf zijn en zeggen dat ik een beetje een gok heb genomen.”