De terugkeer van Daniel Ricciardo bij Red Bull is niet bedoeld om Sergio Pérez onder druk te zetten, benadrukt Red Bull-adviseur Helmut Marko. Voor hem telt de ervaring én de marketingwaarde van Ricciardo vooral.

Ricciardo moest vroegtijdig afscheid nemen van McLaren na twee tegenvallende jaren. Nu keert hij weer terug op zijn oude nest bij Red Bull, maar dan in de rol van derde rijder. Zo zal hij vooral op de achtergrond werk verrichten voor Red Bull, waaronder demo’s en simulatorwerk.

Toch leek de terugkeer van Ricciardo ook een signaal te zijn naar Sergio Pérez. De Mexicaan en teamgenoot Max Verstappen leken na de Grand Prix van Brazilië even geen goede vrienden meer na verwarring over teamorders.

Dat de ervaren Ricciardo weer aan de slag gaat voor Red Bull, wakkerde geruchten aan over de positie van Pérez binnen het team. Hij heeft tot en met 2024 een contract bij het team en als het aan Helmut Marko ligt, zal hij deze ook uitzitten.

“Sergio Perez heeft laten zien dat hij op een heel hoog niveau rijdt en als Max er niet staat, dan staat Sergio er wel”, zegt Marko tegen ServusTV. Ricciardo staat klaar om in te vallen indien dat nodig is, maar Marko benadrukt dat er niets meer achter gezocht moet worden dan dat. “Het is niet zo dat we Sergio daarmee onder druk willen zetten”, aldus de Oostenrijker.

Dat Red Bull in dat soort gevallen op Ricciardo kan rekenen, is alleen maar goed volgens Marko. “Als er een vervanger nodig is, dan is er natuurlijk een coureur waarvan je weet dat hij de auto naar de finish zal brengen.”

Ricciardo is voor Red Bull van grote waarde. Niet alleen vanwege zijn prestaties op de baan in het verleden, ook vanwege zijn marketingwaarde. “We hebben, denk ik, de grootste sponsorinkomsten van alle teams”, meent Marko. “Er zijn waanzinnig veel verplichtingen. Er zijn vooral in Amerika demo’s en wie kan je er dan beter zetten dan Ricciardo met zijn glimlach en shoey?”, aldus Marko.