Daniel Ricciardo had het ‘om een paar redenen’ met Oscar Piastri te doen nadat bekend werd dat hij het zitje bij McLaren zou overnemen. Ricciardo vond het ‘wrang’ dat Piastri veel kritiek kreeg terwijl hij ‘niet deze situatie heeft gecreëerd’.

Ricciardo was uiteraard niet blij dat hij eerder weg moest bij McLaren, maar vanwege tegenvallende prestaties wees het Britse team Piastri, de Formule 2-kampioen van 2021, aan als opvolger. Het nieuws volgde na een lange contractsaga, aangezien Piastri de opvolger van Fernando Alonso bij Alpine had moeten worden. ‘Piastrigate’, zoals de saga werd genoemd, kwam de jonge coureur op veel kritiek te staan. Ricciardo belde destijds met zijn landgenoot om hem te steunen.

“Ik had absoluut met hem te doen”, zegt Ricciardo in de In the Fast Lane-podcast. “En begrijp me niet verkeerd, mijn carrière ging natuurlijk de verkeerde kant op dus ik was zeker erg met mezelf bezig en probeerde uit te vinden wat ik in godsnaam zou gaan doen, maar tegelijkertijd was ik me bewust van sommige opmerkingen die hij kreeg.”

Ricciardo stelt om ‘een paar redenen’ te doen te hebben gehad met Piastri. “Het zou het grootste moment van je leven moeten zijn, om de Formule 1 te bereiken. Het is een droom die uitkomt. Als je daar dan niet echt van kan genieten of dat niet kan vieren, dan is dat een beetje jammer.”

Bovendien kon Piastri er volgens Ricciardo weinig aan doen dat hij in die situatie terecht is gekomen. “Hij zat wel in die situatie, maar het is niet dat hij deze situatie heeft gecreëerd. Het was gewoon het resultaat van veel dingen die tegelijkertijd gebeurden, maar toen werd hij aangewezen.”

Ricciardo vindt het daarom ‘een beetje wrang’ dat Piastri veel kritiek kreeg ’terwijl mensen hun eigen aannames deden’. “Dus ik had met hem te doen. Dit zou een van zijn meest trotse momenten van zijn carrière moeten zijn, niet iets waar bang voor is om over te praten”, aldus de Australiër.