Daniel Ricciardo zal in 2023 bij een select aantal Grands Prix als Red Bull-reserve fungeren. Bij de rest daarvan, het overgrote deel, zal Liam Lawson echter aanwezig zijn om in te springen als Max Verstappen of Sergio Pérez onverhoopt niet kan racen.

Ricciardo is officieel derde rijder bij Red Bull en neemt in die hoedanigheid onder meer test- en simulatorwerk op zich, maar zal ook veel ‘ambassadeurswerk’ verrichten voor het team van de energiedrankfabrikant. Daarnaast valt stand-by staan dus ook onder zijn takenpakket, al heeft de Australiër eerder al aangegeven niet naar alle 23 of 24 races te willen afreizen.

De Australiër, die zonder zitje kwam te zitten nadat McLaren hem eind dit jaar aan de kant zette, krijgt wat dat betreft zijn zin. “Daniel zal bij sommige races aanwezig zijn en dan onze reserve zijn”, vertelt Red Bull-teambaas Christian Horner aan SpeedCafe. “Daarnaast gaat hij wat Pirelli-bandentests voor ons doen en zal hij in de simulator aan de slag gaan.”

Goedgevulde agenda

Qua ‘commerciële taken’, zoals Horner het noemt, spreekt het uiteraard in Ricciardo’s en Red Bulls voordeel dat hij ‘een van de meest bekende gezichten’ van de Formule 1 is. Zeker in Amerika, waar de Aussie volgens Horner nu het grootste deel van de tijd woont. “Daar zijn volgend jaar drie Grands Prix, dus zijn agenda zal komend seizoen goedgevuld zijn.”

Dat gezegd hebbende, mag ook de andere reserve Liam Lawson zich dus opmaken voor een druk jaar. De Nieuw-Zeelander moet namelijk als reserve opdraven bij de races waarbij Ricciardo niet aanwezig is, wat het overgrote deel zal zijn. Daarnaast racet Lawson in 2023 in de Japanse Super Formula. De beide Red Bull-reserves zullen komend jaar hoe dan ook dus flink wat airmiles kunnen sparen.