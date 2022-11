Daniel Ricciardo keert in 2023 als derde rijder terug bij Red Bull en wordt daar herenigd met Max Verstappen. De Nederlander verwelkomt zijn oude maatje graag terug, maar denkt ook dat Ricciardo er beter aan had gedaan in de eerste plaats niet bij Red Bull te vertrekken.

Ricciardo besloot daar medio 2018 namelijk toe, en koos voor het avontuur met Renault. Ondanks een aantal aardige resultaten – twee podiumplekken en een vijfde plek in het coureurskampioenschap van 2020 – werd het geen doorslaand succes. Zijn switch naar McLaren daarna liep, op een magische middag met een verrassingszege in Monza na, uit op een ramp. Zodoende keert Ricciardo nu terug op het oude nest bij Red Bull, maar dus als ambassadeur en test- en simulatorcoureur in plaats van als vaste coureur.

“Nu Daniel reservecoureur wordt bij ons, hoeven we zijn karakter in de Formule 1 dus niet te gaan missen”, laat Verstappen in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine weten dat hij dat wel mooi vindt. Dat de Aussie geen vaste plek op de grid meer heeft, vindt Verstappen tegelijkertijd ‘een gemis voor de sport’. Anderzijds is het niet anders, weet Verstappen. “Daniel komt goed over en lacht veel, maar uiteindelijk gaat het niet om het lachen, maar om de prestaties.”

“Daniel heeft die in het verleden zeker geleverd”, benadrukt Verstappen, doelend op het palmares van de achtvoudig racewinnaar, “maar in de Formule 1 geldt dat je zo goed bent als je laatste race.” Wat dat betreft hebben Ricciardo’s periodes na zijn Red Bull-tijd hem geen goedgedaan. Gevraagd door FORMULE 1 Magzine of Ricciardo ondanks zijn kwaliteiten niet de verkeerde carrièrekeuzes heeft gemaakt, beaamt Verstappen dat je daar ‘achteraf niet omheen kan’.

Gevoel vs sportief succes

“Het was beter voor Daniel geweest als hij indertijd langer bij Red Bull was gebleven”, denkt Verstappen. “Ik heb het er wel eens met hem over gehad. Het gaat er ook om dat je jezelf ergens lekker moet voelen. Dat was op een gegeven moment niet meer het geval”, verwijst Verstappen naar Ricciardo’s situatie bij Red Bull in 2018. “Dan moet je kijken naar alternatieven en de afweging maken tussen sportief succes en jezelf ergens goed voelen.”

“Ik weet echter wel”, beklemtoont Verstappen, “dat iedereen bij Red Bull het beste met hem voorhad. In plaats van weg te gaan, had hij er ook met het team over kunnen praten. Maar het is gelopen zoals het is gelopen.”

