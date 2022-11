Het werd voor Daniel Ricciardo dit seizoen ‘steeds duidelijker’ dat hij de 24 races van 2023 niet kon rijden. De Australiër zegt de rol als derde rijder bij Red Bull nodig te hebben om zijn liefde voor de Formule 1 weer te vinden nadat hij vreesde deze te verliezen.

Ricciardo gaat volgend jaar aan de slag als derde rijder bij Red Bull. De reserverol is weggelegd voor Liam Lawson, Ricciardo zal zich vooral richten op test- en simulatorwerk en zal een ambassadeursrol vervullen. Het voelt voor Ricciardo als de beste optie na twee moeilijke jaren bij McLaren.

“Om het kristalhelder te maken: ik sta volgend jaar nog steeds niet op de grid”, benadrukt Ricciardo in gesprek met Speedcafe. “Maar het is wel een manier om betrokken te blijven en het biedt mij de nodige tijd om een stapje terug te doen.”

Het is voor Ricciardo ‘geen geheim’ dat hij zo’n pauze nodig had. “Naarmate de tweede seizoenshelft vorderde moest ik een beetje afstand nemen, mezelf een beetje resetten en de intense liefde weer vinden.”

Die liefde voor de Formule 1 dreigde Ricciardo namelijk te verliezen. “Als je dat op dit niveau niet hebt, dan doe ik geen recht aan mezelf of anderen om mij heen. Ik zeg niet dat ik het kwijt ben, maar ik had de angst deze te verliezen.”

Ricciardo weet ook dat het ‘het beste’ is om een zitje te bemachtigen als je langer in de Formule 1 wil blijven. “Maar het werd steeds duidelijker dat ik volgend jaar geen 24 races kon rijden. Het zou gewoon niet het juiste zijn voor mij. Het zou me meer hebben uitgeput en het is op een punt gekomen dat ik me gewoon een beetje uitgeput voelde en dat ik rustiger aan moest doen.”