Red Bull heeft bevestigd dat Daniel Ricciardo terugkeert bij het team waar hij eerder van 2014 tot en met 2018 voor reed. De 33-jarige Australiër doet dat wel in een compleet andere rol: Ricciardo gaat als derde rijder aan de slag en vervult zodoende naast test- en simulatorwerk ook een ambassadeursrol.

Ricciardo pakte zeven van de acht Grand Prix-zeges op zijn erelijst voor Red Bull. Daarnaast stond hij nog eens 21 keer op een lagere trede van het podium voor het team van de energiedrankfabrikant. Ricciardo is ook een Red Bull ‘product’: de coureur uit Perth komt uit het talentenprogramma van het team.

Na twee barre jaren bij McLaren, keert Ricciardo nu dus terug bij het team dat hij eind 2018 in de eerste plaats verliet voor een avontuur bij Renault. “Mijn lach zegt alles”, geeft Ricciardo te verstaan dat hij zich op zijn nieuwe Red Bull-termijn verheugt. “Ik zie er echt naar uit terug te keren bij het team.”

Derde rijder

Ricciardo doet dat dus wel in een nieuwe rol, als zogenaamde ‘derde rijder’ gaat hij niet racen, maar test- en simulatorwerk verrichten. Daarnaast lijkt er een hoofdrol voor hem gereserveerd in Red Bulls bekende lollige en spannende filmpjes, als ambassadeur die een flinke hap van de marketingtaken op zich neemt.

“Ik bewaarde sowieso al veel mooie herinneringen aan Red Bull, en voel me zeer warm verwelkomd door Christian Horner, Helmut Marko en de rest van het team”, vertelt Ricciardo. “Dat ik weer deel uitmaak en kan bijdragen aan het beste team in de Formule 1, spreekt me enorm aan.”

“Tegelijkertijd”, erkent hij, “krijg ik zo de tijd mezelf weer op te laden en opnieuw te focussen.” De Aussie doelt daarmee op zijn behoefte om te resetten na zijn lastige McLaren-jaren. Dat team besloot dit jaar zijn nog tot en met 2023 doorlopende deal af te kopen vanwege zijn worstelingen achter het stuur.

Horner is ook happy

Namens Red Bull laat teambaas Horner weten zeer blij te zijn met de terugkeer van Ricciardo. “Hij heeft enorm veel talent en is een geweldige persoonlijkheid. Ik weet zeker dat iedereen op de fabriek hem graag terugziet.”

Horner verwacht dat Ricciardo ook los van zijn marketingverplichtingen zijn steentje kan bijdragen als derde rijder. Onder meer door te helpen de auto te ontwikkelen en het team bij te staan met al zijn ervaring. De daadwerkelijke reserverol wordt goeddeels ingevuld door jongeling Liam Lawson.

Stok achter de deur?

Met het aantrekken van Ricciardo als derde rijder heeft Red Bull mogelijk ook een goede stok achter de deur met oog op de perikelen rondom Sergio Pérez. Hoewel Pérez nog tot en met 2024 vastligt bij Red Bull, is er de laatste maanden frictie ontstaan tussen het team en de coureur.

Dit kwam aan het licht nadat Max Verstappen in Brazilië naliet de Mexicaan op last van het team voorbij te laten. Verstappen had hier zo zijn ‘redenen’ voor. Naar verluidt speelde mee dat Pérez bewust zou zijn gecrasht in de kwalificatie in Monaco en dit later ook intern had toegegeven.

Pérez kwam hierdoor voor Verstappen op de grid terecht in het Prinsdom. Mede als gevolg hiervan won hij de prestigieuze Grand Prix ook. Hoewel de kou volgens Red Bull uit de lucht is, heeft het in Ricciardo hoe dan ook een potentiële vervanger vastgelegd die Pérez scherp (of juist in het gareel) kan houden.

