Als het aan Mercedes ligt, dan komt er geen onderzoek naar de wel of niet opzettelijke crash van Sergio Pérez in de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco. Mercedes-teambaas Toto Wolff is er zeker van dat het niet opzettelijk is en zit niet te wachten op nog een PR-crisis rondom Red Bull.

Deze crash van afgelopen mei kwam na de Grand Prix van Brazilië weer ter sprake omdat dit de aanleiding zou zijn geweest voor Max Verstappen om de teamorders te negeren. Pérez zelf ontkende dat dit een opzettelijke crash was om te voorkomen dat Verstappen zijn tijd in Q3 kon verbeteren.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem maakte vrijdag duidelijk dat de FIA ervoor open staat om de crash van Sergio Pérez te onderzoeken, maar dat er tot nu toe nog geen teams zijn geweest die die intentie hebben. Ook Mercedes heeft aangegeven dat het geen reden tot een onderzoek ziet.

“We hebben er de data niet voor”, zegt teambaas Toto Wolff, die benadrukt dat Monaco ‘behoorlijk slecht’ is voor de GPS-data. “Daarnaast ken ik Sergio al heel lang. Zou een coureur echt zijn auto met opzet in de muur zetten en zijn versnellingsbak op het spel zetten? Je kan dan helemaal naar achteren worden verwezen met zo’n crash. Als je een auto wil parkeren, dan doe je dat op een andere manier.”

Een onderzoek zou bovendien de zoveelste controverse zijn voor Red Bull, dat eerder dit jaar ook nog gestraft werd voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. “We hebben de afgelopen weken al genoeg PR-crises gehad rondom dat team, ik denk niet dat we er nog een nodig hebben”, aldus Wolff.

Naast Mercedes heeft ook Ferrari laten weten dat het geen verzoek tot een onderzoek zal indienen. “We hoeven daar niet opnieuw naar te kijken”, zegt teambaas Mattia Binotto. “Het is voor ons van buitenaf erg lastig om te beoordelen wat er in Monaco is gebeurd. Wij kunnen niet oordelen en het is niet aan ons. Het is aan de FIA, zij hebben de data. Ik ben er vrij zeker van dat zij er destijds naar gekeken hebben”, aldus de Italiaan.