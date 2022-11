Red Bull had met het uitvaardigen van haar statement over de teamorder-rel uit Brazilië al gehoopt een streep onder de hele soap te zetten, maar teambaas Christian Horner wordt er in de persconferentie in Abu Dhabi uiteraard toch naar gevraagd. De Brit heeft weinig nieuws toe te voegen, en wil vooral niet dat ‘een paar rondjes in Brazilië’ het verder zo succesvolle seizoen overschaduwen.

Verwacht verder dus ook geen hele spannende teksten van Horner over de hele saga. Het gaat vooral over hoe alles ‘intern is besproken’ en afgehandeld, waarbij nog altijd privé wordt gehouden wat eerder in het jaar is voorgevallen en waar Max Verstappen zo mee zat. Horner herhaalt verder dat Red Bull de situatie vooraf beter had moeten doorspreken, maar dat het nu ‘als team’ – de sleutelterm – door moet.

“De dynamiek tussen de coureurs is ook nog gewoon goed”, benadrukt Horner, doelend op Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez. “Het doel is verder duidelijk: eerste en tweede worden in het WK. Dat willen we, als team. Want dat is ons nog nooit eerder gelukt.” Daar gaat Red Bull dus alles aan doen in Abu Dhabi, met Verstappen die heeft aangegeven bereid te zijn Pérez dit weekend indien nodig te helpen.

“Deze twee coureurs hebben samen ook geweldig gepresteerd voor ons”, geeft Horner verder te verstaan. “Dankzij hun, staan we nu hier”, zegt hij, met Red Bull dat de constructeurstitel inmiddels op zak heeft, en Verstappen de rijderstitel. “Die paar rondjes in Brazilië mogen dit seizoen niet definiëren”, vindt Horner.

