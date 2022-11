Red Bulls Christian Horner heeft verduidelijkt dat Daniel Ricciardo nog geen overeenkomst als derde coureur heeft getekend met het team, al is het volgens de teambaas zo goed als zeker dat de Aussie zich weer bij het team voegt waar hij eerder van 2014 tot en met 2018 voor reed. Sergio Pérez hoeft zich volgens Horner verder geen zorgen te maken om zijn zitje ondanks Ricciardo’s komst.

Ricciardo werd eigenlijk al door Red Bull-topman Helmut Marko aangekondigd als nieuwe aanwinst, maar volgens Horner was de Oostenrijker ‘iets te enthousiast’. “Al zal het wel gebeuren nu Helmut het heeft aangekondigd”, lacht Horner. “Tenzij Daniel het contract niet tekent, natuurlijk.”

Horner rekent er echter op dat Ricciardo gewoon zijn krabbel zet, en heeft al een specifiek programma in gedachten voor Ricciardo als derde rijder. Zo zal de 33-jarige veteraan zeker niet elk weekend reserve staan. Die rol blijft voorbehouden aan jongeling Liam Lawson.

Ambassadeursrol

Ricciardo zal in de simulator aan het werk worden gezet en bij een aantal races aanwezig zijn, maar daarnaast vooral een soort marketingambassadeur zijn. “Qua marketing ligt er steeds meer druk op de coureurs, en wij zijn als team heel actief met demo’s en showruns.”

“Het zou geweldig zijn Daniel – met zijn profiel, persoonlijkheid en geschiedenis met het team – in zo’n rol te hebben.” Met Ricciardo binnenboord, ligt er mogelijk ook meer druk op Max Verstappens teamgenoot Sergio Pérez om te blijven presteren, al hoeft Pérez zich volgens Horner geen zorgen te maken.

‘Specifiek contract’

“Het contract met Daniel is heel specifiek. Met Sergio hebben we verder een contract voor de komende twee seizoenen. Wat zijn partnership met Max heeft opgeleverd, is buitengewoon voor ons: vijf één-tweetjes dit seizoen en onze eerste constructeurstitel sinds 2013.”

“Max en Sergio hebben verder een goede relatie, racen goed samen”, zegt Horner ondanks de teamorder-rel uit Brazilië, “en er is geen reden om aan te nemen dat dit de komende twee jaar verandert”, besluit hij.

