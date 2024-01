Voormalig Red Bull Junior-coureur Jak Crawford heeft een boekje opengedaan over zijn tijd bij het team. De Amerikaan moest het team eind vorig jaar verlaten en blikt terug op de kansen die het hem geboden heeft. Specifiek de samenwerking met Helmut Marko heeft een flinke indruk achtergelaten.

Het Red Bull Junior Team heeft de Formule 1-wereld een aantal geweldige coureurs opgeleverd. Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly en Alexander Albon begonnen hun F1-carrière allemaal bij het Red Bull Junior Team. Maar de successen die zij hebben meegemaakt, zijn niet voor iedereen weggelegd.

Eind vorig jaar haalde Red Bull de bezem door het Junior Team. Vier van de acht coureurs werden vriendelijk bedankt voor hun diensten en de deur gewezen. Een van die vier was de achttienjarige Jak Crawford, die op dat moment net zijn eerste seizoen in de Formule 2 achter de rug had. Het was geen slecht debuutseizoen: de Amerikaan won één sprintrace en behaalde een handjevol podiums. Maar Crawford eindigde vaker buiten de punten dan erin en sloot het seizoen als dertiende af.

In een interview met RACER reflecteert Crawford op zijn tijd als Red Bull Junior-coureur, en dan vooral de samenwerking met Helmut Marko. “Het laatste wat je wil is dat je een slecht weekend hebt en een telefoontje van Helmut krijgt. Dan zit je daar en zegt hij: ‘Dus…’ met een hele diepe stem. Dan vraagt hij ‘Wat is er gebeurd?’ Zijn gesprekken zijn heel kort, heel direct.”

“Soms is hij heel eerlijk”, vervolgt Crawford. “Dat is denk ik de juiste manier om het te zeggen. Soms kan het te eerlijk zijn, soms bijna onterecht, maar het is niet zo erg. Bij mij was het heel, heel kort en heel direct.” De Amerikaan benadrukt wel dat hij nooit moeite had met de samenwerking met Marko. De Oostenrijker is volgens hem veeleisend, maar niet onredelijk.

Marko heeft het laatste woord

Dat Marko de teugels stevig in handen heeft bij het Red Bull Junior Team, is iets waar Crawford maar al te snel achter kwam. “Helmut is erg duidelijk met wat hij wil. Mijn manager en ik hadden dan allemaal ideeën over wat wij wilden, wat volgens ons de ideale situatie zou zijn. Maar dat kwam er nooit van. Het ging nooit zoals wij het wilden. Het gaat altijd heel snel. Voor de eerste race van het jaar aan heb je een meeting met Helmut en dan geeft hij je een doelstelling. Dat is eigenlijk altijd geweest: win de titel.”

“Mijn overstap naar Prema [in 2022 in de Formule 3] was een goed voorbeeld,” herinnert Crawford zich. “We hadden onze eigen doelen voor ogen toen we naar Helmut gingen om te praten over wat we van dat seizoen verwachtten. En meteen zegt hij: ‘Ik heb geregeld dat jij voor Prema gaat rijden’. En dat was het dan, einde verhaal.”

Crawford zit nu dus zonder steun van Red Bull, maar blijft wel in de Formule 2 rijden. Volgens de berichtgeving van RACER zal Crawford komend jaar deel uitmaken van het opleidingstraject van Aston Martin. Momenteel zitten daar slechts drie coureurs in: reservecoureur Felipe Drugovich, testcoureur Jessica Hawkins, en Tina Hausmann, die volgens de nieuwe regels van de F1 Academy gesteund moet worden door Aston Martin.