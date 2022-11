Formule 1 is neergestreken in Abu Dhabi voor het slotstuk van het seizoen. Verslaggever Daan de Geus is ter plaatse en brengt ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de paddock. Dit keer over de nasleep van Verstappen-Pérez-saga en de dreigende berichten richting Verstappen zijn familie. Natuurlijk komen de ontwikkelingen op de baan ook voorbij. Verstappen lijkt aan één training genoeg te hebben om het ritme te vinden en Liam Lawson beleeft een uitstekende middag op het Yas Marina Circuit.

