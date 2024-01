Christian Horner is voorzichtig in zijn voorspellingen voor 2024. De Red Bull-teambaas erkent tegenover PlanetF1 dat het moeilijk wordt het succes van vorig jaar te evenaren. Toch denkt hij wel dat het team nog wat kleine stapjes vooruit kan zetten.

2023 was op zijn zachtst gezegd een succesvol jaar voor Red Bull. De Oostenrijkse renstal won alles op één race en één sprintrace na. Het jaar verliep zo voorspoedig dat het team al snel bezig kon met de ontwikkeling van de auto van 2024, de RB20. De vraag is echter of deze auto het succes van zijn voorganger door kan zetten, of dat de concurrentie in is gelopen op Red Bull.

“De doelstellingen worden nu behaald”, analyseert teambaas Christian Horner. “We hebben niet veel gelegenheid om te testen tegenwoordig, en er is veel waar we naar moeten kijken, maar het is in deze tijd van het jaar altijd erg druk. Er liggen nog genoeg uitdagingen in het verschiet. Maar als je niet de grens opzoekt, dan doe je niet hard genoeg je best. De simulator-coureurs hebben het op dit moment over een evolutie en geen revolutie. Maar dat zullen we pas echt weten als we die auto op de baan hebben staan.”

Horner waarschuwde eerder al dat Red Bull al grotendeels de grens heeft bereikt van de ontwikkeling van deze auto. Hoewel verschillende mensen – onder wie Max Verstappen en Adrian Newey – nog verbeterpunten zien, denkt Horner dat dit slechts minimale vooruitgang op zal leveren.

“De tijd zal het leren. De RB19 was de meest succesvolle auto in de geschiedenis van de Formule 1. De RB20 heeft een indrukwekkende voorganger. Maar je kan altijd meer blijven leren in deze sport. De RB19 had nog steeds elementen die kunnen verbeteren en het team heeft daar de hele winter hard aan gewerkt.”

Of dat echt iets gaat veranderen, durft de teambaas nu nog niet te zeggen. “Het is onmogelijk om er nu een getal op te plakken”, legt Horner uit. “Het maakt allemaal niets uit als iemand ons ineens voorbij is geschoten en wij drie tienden achterlopen. Op dit moment is het allemaal nog koffiedik kijken. Iedereen is er natuurlijk op gebrand om ons dit jaar te verslaan, en terecht. Wij kunnen alleen maar naar onszelf kijken. De fabriek draait op dit moment overuren in de aanloop naar een belangrijk jaar, met meer races dan ooit tevoren.”

