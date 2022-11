De geruchten dat het binnenkort bijltjesdag is voor Ferrari-teambaas Mattia Binotto in Maranello, nemen toe, al blijft de teambaas er naar eigen zeggen vrij relaxed onder.

In de eerste plaats, zegt hij, komt dat omdat het maar geruchten zijn. En dat het hakblok dan volgens de media af en toe klaarstaat als het niet goed gaat, hoort erbij als je aan het hoofd staat van de Scuderia. “Ferrari is het meest geliefde team. Iedereen is Ferrari-fan. Als er zo’n passie bij komt kijken, gaat dat ook gepaard met kritiek en geruchten. Dat is er in het verleden ook altijd geweest”, relativeert Binotto.

Ferrari vaardigde afgelopen week ook al een statement uit om te proberen de geruchten te weerleggen. Binotto heeft daar samen met Ferrari-topman John Elkann over gesproken, zegt hij. “Dat was een open gesprek, over de beste manier om samen verder te gaan. Vandaar dat statement, naar aanleiding van de speculatie.”

Lees ook: Ferrari ontkent geruchten dat het teambaas Binotto wil vervangen

“Voor mij is het verder het belangrijkste ons op het raceweekend te focussen, ons niet te laten afleiden door geruchten.” Gevraagd of hij kan bevestigen dat hij in 2023 gewoon nog teambaas is, reageert hij: “Het is niet aan mij om te beslissen, maar ik ben er vrij relaxed onder. Omdat ik dus open gesprekken met mijn bazen heb gevoerd over de korte en lange termijn.”

2022 is daarbij een jaar met ups and downs geweest, zoals Binotto het omschrijft. Al beklemtoont hij dat Ferrari onder de streep een flinke stap heeft gezet vergeleken met 2021. “We hebben ons hoofddoel gehaald: weer competitief zijn met de 2022-auto’s. Kijk naar hoe we dit seizoen begonnen: niemand had vooraf gedacht dat we zo snel zouden zijn.”

Lees ook: Leclerc roept op tot rust binnen Ferrari na geruchten over Binotto