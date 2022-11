Ferrari ontkent stellig dat het na dit seizoen afscheid neemt van Mattia Binotto als teambaas. Het team doet de geruchten uit Italië af als ‘volledig ongegrond’.

Het doorgaans goed ingelichte La Gazzetta dello Sport meldde dinsdag dat er een wisseling van de wacht staat te gebeuren bij Ferrari. Mattia Binotto zou na vier seizoenen als teambaas plaats moeten maken voor een nieuwe teambaas, waarbij de vervanger al in beeld was: Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur.

Binotto werd in 2019 aangesteld als teambaas nadat hij al jarenlang een technische rol vervulde binnen Ferrari. De Italiaanse renstal keerde dit seizoen weer terug aan de top nadat het twee moeilijke seizoenen kende, maar de titelhopen slonken met de race. Aan het begin was Ferrari nog de favoriet voor de titels, maar door motorproblemen en geblunder aan de pitmuur moest het team toekijken hoe Red Bull beide titels opeiste.

De tegenvallende resultaten zouden volgens Italiaanse media reden genoeg zijn voor Ferrari-voorzitter om een vervanger te zoeken voor Binotto. Dat zou zelfs al in de zomerstop zijn overwogen, maar Binotto mocht aanblijven. Toch was Alfa Romeo-teambaas volgens de geruchten al in beeld gekomen en zou hij klaarstaan om per 1 januari de rol van teambaas bij Ferrari op zich te nemen.

Ferrari, dat in eerste instantie niet in wilde gaan op de geruchten, heeft de berichten ontkend. “Ferrari verklaart dat de geruchten in bepaalde media, betreffende de positie van teambaas Mattia Binotto, volledig ongegrond zijn”, laat het team weten.