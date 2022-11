Het tijdperk van Mattia Binotto als teambaas van Ferrari lijkt ten einde te komen. Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport wordt de Italiaan de deur gewezen en staat zijn vervanger al klaar: Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur.

Binotto was lange tijd bij Ferrari actief als ingenieur en technisch directeur voordat hij in 2019 gepromoveerd werd tot teambaas van de beroemde Italiaanse renstal. Het was aan hem de taak om van Ferrari weer een kampioensteam te maken, iets waar zijn voorganger Maurizio Arrivabene in vijf jaar tijd niet in slaagde.

Na twee tegenvallende seizoenen klom Ferrari dit seizoen uit het diepe dal, maar door motorproblemen, strategische blunders en fouten in de pitstraat zag het dit jaar opnieuw de titel door de vingers glippen. De positie van Binotto, die de afgelopen races steeds minder in beeld was langs de circuits, kwam onder druk te staan, ook al kon hij in Italië nog rekenen op steun van Ferrari-voorzitter John Elkann. Hij benadrukte wel dat er nog ’te veel fouten’ werden gemaakt en dat er verbetering nodig was.

Volgens La Gazzetta dello Sport is Binotto bezig aan zijn laatste seizoen aan het roer van Ferrari. De Italiaan wordt de deur gewezen en diens vervanger zou al klaarstaan. Het team wil namelijk Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur tot nieuwe teambaas benoemen. De Fransman was volgens de Italiaanse krant in de zomer al in beeld geweest voor de rol van teambaas, maar daar kwam het dus niet van.

Vasseur zou per 1 januari aan de slag gaan bij Ferrari, meldt La Gazzetta. Vasseur heeft, in tegenstelling tot Binotto’s technischere achtergrond, meer ervaring als manager en zou dan, net als zijn voorgangers, dezelfde taak krijgen om van Ferrari weer een kampioensteam te maken.

Ferrari wil niet op de geruchten vanuit Italië reageren. “Dit zijn geruchten en speculaties en daar reageren wij nooit op”, laat het team weten aan Formu1a.uno. Ook Sauber ontkent de geruchten niet en doet het af met ‘geen commentaar’.