Ferrari-teambaas Mattia Binotto geeft toe dat er ‘veranderingen nodig’ zijn als zijn team weer voor de coureurs- en constructeurstitel wil gaan. Eerder gaf de Italiaan nog aan dat er géén veranderingen nodig waren.

Voor de Grand Prix van Italië maakte Ferrari-voorzitter John Elkann duidelijk dat hij Binotto nog altijd steunt als teambaas, maar hij gaf ook meteen toe dat er ’te veel fouten’ gemaakt worden bij het team. “We moeten vooruitgang blijven boeken en dat geldt voor de monteurs, de engineers, de coureurs en uiteraard voor het hele managementteam, inclusief de teambaas”, zei Elkann.

“Ons vertrouwen stellen in Binotto en zijn team was de juiste beslissing en het heeft zijn vruchten afgeworpen. Dankzij hen zijn we competitief en winnen we opnieuw. Maar ik ben niet tevreden, want ik denk dat we altijd beter kunnen”, aldus Elkann.

Binotto gaf eerder dit jaar nog aan dat er geen veranderingen nodig zijn bij het team, maar is nu toch bijgedraaid. “We hoeven geen mensen te veranderen, maar we moeten zeker een aantal dingen veranderen”, geeft Binotto toe in gesprek met Sky Sports. “De manier waarop we communiceren, de manier waarop we onze beslissingen nemen… er zijn veranderingen nodig.”

Lees ook: Binotto krijgt steun van Ferrari-voorzitter: ‘Maar worden nog te veel fouten gemaakt’

Binotto zou wel willen overwegen om nieuwe mensen aan te nemen, maar personeel ontslaan heeft hij geen behoefte aan. “Dat is geen weg die ik wil bewandelen, dat is een oude manier om problemen aan te pakken.”

Ferrari leek voor de constructeurstitel te kunnen gaan, maar nu moet het team zelfs oppassen dat zij niet als derde eindigen, achter Mercedes. Dat zou volgens Binotto ‘pijnlijk’ zijn voor de Scuderia. “Voor het resultaat en de manier waarop we het seizoen zijn begonnen, omdat ik denk dat het zal bewijzen dat we niet goed genoeg zijn geweest in het verbeteren van de auto gedurende het seizoen. En dat er te veel fouten zijn gemaakt.”