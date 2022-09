Ferrari-teambaas Mattia Binotto kan rekenen op de steun van Ferrari-voorzitter John Elkann, al roept hij wel op tot verbeteringen bij de Scuderia.

Ferrari heeft met de F1-75 voor het eerst in jaren weer een auto die mee kan doen om de zeges en op langere termijn zelfs de titel, maar geblunder op de pitmuur, problemen met de betrouwbaarheid en rijdersfouten hebben die titelhopen doen slinken.

Het leidt tot vragen over het bestuur van Ferrari, waar de positie van teambaas Mattia Binotto onder druk staat. In Italië gaan er zelfs geruchten dat de Italiaan naar de uitgang gewerkt wordt, maar Ferrari-voorzitter John Elkann spreekt zijn steun voor Binotto uit. Met de nodige kanttekening.

Lees ook: Analyse: ‘Onverwacht Ferrari-succes bij start seizoen leidde teleurstellingen in’

“We hebben veel vertrouwen in Mattia Binotto en waarderen alles wat hij en al onze engineers hebben gedaan, maar het lijdt geen twijfel dat het werk in Maranello, in de garage, op de pitmuur en aan het stuur moet worden verbeterd”, zegt Elkann in gesprek met het Italiaanse La Gazetta dello Sport. “We moeten vooruitgang blijven boeken en dat geldt voor de monteurs, de engineers, de coureurs en uiteraard voor het hele managementteam, inclusief de teambaas.”

De Ferrari-voorzitter levert de nodige kritiek op het team. “We hebben gezien dat er nog te veel fouten worden gemaakt als het gaat om betrouwbaarheid, het rijden zelf en de strategie.” Maar Elkann benadrukt: “Ons vertrouwen stellen in Binotto en zijn team was de juiste beslissing en het heeft zijn vruchten afgeworpen. Dankzij hen zijn we competitief en winnen we opnieuw. Maar ik ben niet tevreden, want ik denk dat we altijd beter kunnen.”

Elkann hoopt, en gelooft, dat Ferrari haar doel van het behalen van beide wereldtitels vóór 2026 nog steeds kan bereiken. “Ons eerste doel was om weer competitief te zijn”, legt hij uit. “Als je dat niet bent, kun je nergens heen, terwijl je altijd aan betrouwbaarheid kunt werken. Daarom geloof ik dat Ferrari voor 2026 opnieuw de constructeurs- en coureurstitels zal winnen, met Charles Leclerc op pole position. We hebben het geluk dat we twee geweldige coureurs hebben, waarschijnlijk het sterkste duo in de Formule 1.”